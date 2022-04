Germán Martínez minimizó el tractorazo y lo vinculó con "sectores cercanos a Juntos por el Cambio"

Y continuó: "Ya hace mucho tiempo que los sectores de productores supuestamente autoconvocados tienen vínculos muy aceitados con el PRO en su momento y ahora con Juntos por el Cambio".

Al respecto, el diputado santafesino aclaró que "está muy bien que cada uno pueda expresar sus ideas", pero advirtió: "Lo único que hago es caracterizar la convocatoria".

Sobre los reclamos de la protesta, señaló que "hay una combinación de intereses de sectores autoconvocados que no están enmarcados en las grandes organizaciones del mundo rural, pero cercano a Juntos por el Cambio, ya que la he escuchado a -la presidenta del Pro- Patricia Bullrich, convocando a la protesta. No es una cuestión espontánea".

En esa línea, destacó que "en Santa Fe, las dirigencias de esos espacios están articulando políticamente con el PRO hace mucho tiempo ya".

En ese sentido, insistió: "Hay que decir con claridad que es una convocatoria parcial, que va a tener una visualización por la técnica de la marcha -con tractores-, pero será minoritaria con respecto a la cantidad de enormes productores agropecuarios que realizan con mucha intensidad sus tareas cotidianas en las distintas economías regionales de la Argentina".

"La marcha es netamente política y acumulará políticamente Juntos por el Cambio", concluyó.