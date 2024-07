¿Puede Guillermo Moreno ir preso?: expectativa por una definición judicial y la incógnita sobre el futuro de su candidatura

Por regla general, el imputado que llega libre al juicio no va detenido de inmediato -aún en caso de condena- sino hasta que esa sentencia es confirmada por el tribunal de Casación. Sin embargo, ha excepciones: el ex vicepresidente Amado Boudou en la Causa Ciccone y, más recientemente, el ex gobernador de Tucumán José Alperovich en la causa por abuso sexual contra una sobrina que, a la vez, era su secretaria.

Condena e inhabilitación

Luciani, junto con el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas José Ipohorski Lenkiewicz, consideraron que Moreno además debe ser inhibido para ejercer cargos públicos por un lapso de diez años, lo que virtualmente cancelaría sus aspiraciones presidenciales para 2027.

Los fiscales pidieron la misma pena para Beatriz Paglieri, funcionaria de confianza de Moreno, designada al frente del INDEC en el proceso de supuesta manipulación, según la acusación, se inició durante 2016, en la presidencia de Néstor Kirchner.

El miércoles próximo, el tribunal ora resolverá cuándo los imputados podrán pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto y ese mismo día se conocerá si Moreno será condenado o absuelto en primera instancia.

Luciani e Ipohorski Lenkiewicz pidieron también que, como consecuencia del juicio, sea investigada la exministra de Economía Felisa Miceli, titular de la cartera cuando se produjeron las presuntas adulteraciones a los datos inflacionarios.

Según la acusación, Moreno admitió la comisión de los delitos de revelación de datos secretos, abuso de autoridad, violación de la Ley de Estadísticas y Censos, destrucción y/o inutilización de la base de datos original del INDEC y falsedad ideológica de los comunicados oficiales Índice de Precios al Consumidor en su libro “En defensa del modelo” y en su declaración indagatoria.

Alberto Fernández, testigo

Entre las pruebas de cargo presentada por los fiscales figura una exposición del expresidente Alberto Fernández después de ganar las PASO en 2019, durante un evento organizado por el Grupo Clarín el 22 de agosto de 2019 sobre “Democracia y Desarrollo”.

Fernández dijo entonces que “Moreno le hizo un enorme daño a la economía argentina” y anunció que en caso de llegar a la Presidencia (lo que finalmente ocurrió) “Jamás copiaría algo de lo que hizo Moreno”.

Los fiscales también expusieron el relato de la ex titular del INDEC Graciela Bevacqua, quien describió un escenario de “asedio y hostigamiento” entre abril y diciembre de 2006, supuestos “llamados intimidantes” de Felisa Miceli a su hija y recordó que otra funcionaria le dijo: “Kirchner quiere tu cabeza”.