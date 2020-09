El diputado suspendido por tener sexo pensó que su cámara estaba apagada: "Le di un beso en la teta, no pasó nada"

El diputado Juan Emilio Ameri

Juan Emilio Ameri (FPV) es el diputado salteño que durante la tarde del jueves protagonizó uno de los mayores escándalos que haya vivido la Cámara de Diputados: tuvo sexo en plena sesión virtual con su pareja.

"Le pregunté cómo estaban sus prótesis, porque hace diez días se puso implantes mamarios y me dijo que una no había bajado. Entonces le dije: '¿Te puedo dar un beso?'. Y le di un beso en la teta, no pasó nada", relató Ameri a Radio Con Vos. El diputado explicó que durante toda la tarde le falló la conexión a internet y que, en el momento en el que estaba teniendo intimidad con su mujer, pensaba que estaba desconectado y con la cámara apagada.

"Yo estaba convencido de que no tenía internet y se reconectó solo cuando volvió. Estoy muy mal, esto nos afecta de manera personal", reconoció.

¿Qué pasó?

Esta tarde, mientras el diputado Carlos Heller exponía en plena sesión en Diputados por el Fondo de Sustentabilidad Ameri fue captado en su casa besando los pechos de su mujer mientras salía en vivo. El video se viralizó rápidamente y el presidente de la Cámara tomó la decisión, avalada por los legisladores, de suspender a Ameri. Esta tarde se definirá si es expulsado.

"Quiero plantearles que a lo largo de estos meses en el marco de la pandemia hemos convivido con situaciones de algún diputado que se quedaba dormido, que se tapaba, pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y normal funcionamiento de esta casa, y por lo tanto quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 de reglamento", explicó Massa.