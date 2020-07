Horacio Rodríguez Larreta: "Si hacemos pavadas, vamos a tener que retroceder"

El titular del gobierno porteño ratificó que se ampliarán los días para que los chicos puedan tener salidas recreativas (Foto: Télam).

Tras los anuncios de una nueva fase que incluye una cuarentena escalonada para la apertura de comercios y actividades, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, explicó que más allá del plan y la flexibilización no habrá ningún impedimento para aplicar una marcha atrás de ser necesario: “Si hacemos pavadas, vamos a tener que retroceder. Por más controles que pongamos, no hay control que valga en un punto”.

En diálogo con Foja Cero, por Radio La Red, el primer mandatario porteño ahondó sobre el alcance que tendrá el plan de seis etapas. “A partir del lunes empezamos la puesta en marcha de la ciudad. Se retomará en forma cuidada y muy protocolizada”, afirmó.

También, opinó que tiene confianza en que los porteños cumplan con la responsabilidad que vienen demostrando, con el uso de tapabocas y manteniendo la distancia social. Pero aclaró que “para poder seguir avanzando en este plan integral va a depender de que todos cumplamos”.

Larreta aclaró que seguirá rigiendo el certificado de circulación y “el uso de transporte público seguirá siendo sólo para esenciales, porque todavía es un riesgo de contagio. Por eso seguiremos siendo estrictos en esto”.

Mientras, respecto de los comercios de barrios en grandes avenidas y de mayor circulación, dijo: “En esta primera etapa se irán abriendo gradualmente y prácticamente todos los comercios irán retomando la actividad. No serán todos juntos a la vez, para evitar que salgamos todos juntos el primero día. Sin embargo, no están contemplados los negocios cercanos a las estaciones de tren como Constitución y Once porque atraen a mucha gente de provincia", destacó.

Por otra parte, señaló que para la actividad física se ampliará el horario, de 18:00 a 10:00 del día siguiente. “El uso de tapabocas es para todos, salvo para los que corran”.

En relación con la gastronomía, señaló que "está prevista en la segunda etapa. Es una actividad que aglomera mucha gente y es lo que tenemos que evitar. Sí habrá take away y la gente podrá quedarse a tomar algo al aire libre, pero sin vajilla ni atención de mozos”.

Para la actividad recreativa de los chicos, explicó que en busca de mantener la salud emocional de ellos y bajo las recomendaciones de Unicef, se sumarán días a los paseos en zonas cercanas a las casas o en plazas y parques. “Pero debemos evitar que se junten y se genere ese contacto personal. Por ello, se ampliará el rango horario de 10:00 a 18:00 para evitar que se crucen con los que hagan actividad física. Se agregará la apertura de las plazas, pero no el sector de juegos”.

"Poder avanzar a un futuro juntos depende de la responsabilidad individual de cada uno. No podemos poner tres millones de policías al lado de cada porteño para que cumpla. Acá es parte de la responsabilidad de cada uno", enfatizó. Y concluyó: “El contacto personal es lo que genera riesgo de contagio”.