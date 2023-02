Piquetazo nacional contra las bajas en Potenciar Trabajo: cortes en más de 130 puntos de la Ciudad y el país

Embed

Con un fuerte operativo, alrededor de las 9:30, la prefectura armo un cordón en la subida del Puente Pueyrredón a la espera de los manifestantes. Sin embargo, una hora más tarde el acceso a Capital Federal desde Avellaneda se encuentra cortado totalmente.

La palabra de Eduardo Belleboni desde el corte en puente Pueyrredón

En este contexto, Eduardo Belleboni, afirmó en diálogo con A24 "pedimos que la ministra nos convoque a una reunión. Ella sabe que ha hecho una auditoría virtual que no sirve. Hay mucha gente que no tiene virtualidad."

Y en ese sentido, agregó "le pedimos que ponga punto presenciales no virtuales para que la gente pueda validar sus datos y para que no sea la excusa del Gobierno para dar de baja programas sociales".

Dónde serán las principales cortes del "Piquetazo nacional" y cuáles son los motivos

Las principales interrupciones al tránsito desde la provincia de Buenos Aires a la Capital Federal que se producirán hoy:

Puente Pueyrredón

Puente La Noria

Acceso Oeste

Autopista Panamericana

Autopista La Plata-Buenos Aires

En un comunicado se explicó que también habrá "cortes de accesos, rutas y puentes en más de 130 puntos en las 24 provincias".

El descargo del Ministerio de Desarrollo Social ante el "Piquetazo Nacional"

desarrollo-social.webp En Desarrollo Social sostuvieron que "todas las organizaciones conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación (Foto: NA).

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social sostuvieron que "todas las organizaciones conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación. No hay sorpresas, no hay recorte, no hay bajas; sí hubo un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa".

"Los titulares que validaron su identidad en Mi Argentina y cumplen con los requisitos del programa no fueron suspendidos. A los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación, se les abonará el 50% del importe correspondiente al mes de enero. Sin embargo, aún cuentan con la instancia 'validación fuera de plazo' que será evaluada por la Secretaria de Economía Social y al día de la fecha 20.157 personas ya hicieron el reclamo", añadieron en diálogo con Télam.

La contestación de la Unidad Piquetera al Ministerio de Desarrollo Social

BELLIBONI-CRISTINA-PLANESSOCIALES.jpg Potenciar Trabajo: Belliboni instó a que desde el Ministerio de Desarrollo Social se haga una "revisión del procedimiento de registro" (Foto: NA).

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, ratificó las manifestaciones de hoy luego de que, según dijo, "no obtuviéramos respuesta" desde el Ministerio de Desarrollo Social sobre las bajas debido a la falta de registro en la aplicación Mi Argentina, tal como había solicitado el Gobierno nacional.

Según la Unidad Piquetera, por la suspensión de esos planes de "Potenciar Trabajo" a quienes no completaron el registro "estas familias se quedarán sin la mitad de sus ingresos y en marzo les bajarán la totalidad del monto".

Belliboni instó a que desde el Ministerio de Desarrollo Social se haga una "revisión del procedimiento de registro", ya que, insistió, hay familias que reciben el plan que "no cuentan con los recursos ni con la conectividad" para cumplir ese requisito.