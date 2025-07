Jaldo le respondió a Milei: "Los gobernadores no quieren destruir al Gobierno"

Consultado sobre el faltazo presidencial, Jaldo descartó cualquier malestar. “Lo lamenté, no me molestó. Sé del esfuerzo de las autoridades nacionales, pero por cuestiones climáticas no pudo venir. No hay que especular”, expresó. Sin embargo, distintas versiones periodísticas indicaban que la decisión de Milei se debió a la escasa participación de gobernadores en los actos oficiales.

El gobernador también buscó minimizar la controversia por las ausencias institucionales y recordó que en otros actos patrios tampoco estuvieron presentes el Presidente ni los mandatarios provinciales. “No hagamos política con esto”, pidió.

Finalmente, valoró el clima de la jornada en Tucumán y destacó la convocatoria ciudadana. “Después de muchos años, el verdadero protagonista del 9 de julio fue el pueblo tucumano”, celebró.

Los festejos en Tucumán

El gobernador de Tucumán expresó durante los actos que encabezó por la celebración de la independencia: "Honramos el nacimiento de la Patria con unidad y emoción. Como cada año, la tradicional vigilia por el Día de la Independencia tuvo su corazón en el Museo Casa Histórica de la Independencia, símbolo eterno de nuestra libertad, y orgullo de todas y todos los tucumanos".

"Junto a la comitiva de autoridades y funcionarios, participamos de un acto cargado de historia, sentimiento y pertenencia, acompañados por vecinos y vecinas que se acercaron con banderas, velas y el alma encendida por el amor a la Patria", destacó y afirmó que "el momento más emocionante de la noche llegó cuando entonamos con profunda emoción el Himno Nacional Argentino".

"Fue un canto unificado y sentido, que nos hermanó como pueblo y nos recordó que en esta tierra, hace 209 años, nació para siempre la libertad de todas y todos los argentinos", remarcó y destacó a la vigilia realizada como un "acto de reafirmación de lo que somos y de lo que soñamos construir".

"Nuestro agradecimiento a todas y todos los que fueron parte de este momento inolvidable. Gracias por acompañarnos, por mantener viva la memoria y por celebrar juntos esta gran fiesta de la Patria", sostuvo.