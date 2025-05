Javier Milei, en A24, tras la victoria de LLA en CABA: "Para algunas cosas Macri está grande y no las entiende"

Asimismo, sobre una posible alianza con el PRO en la provincia de Buenos Aires, dijo: "Nosotros los vamos a recibir a todos, los vamos a abrazar y vamos a hacer un espacio en el cual vamos a hacer que todo lo que es del espectro centro-derecha va a estar incluido. Tenemos confianza que en eso vamos a avanzar fuertemente, las negociaciones están muy avanzadas y nosotros creemos que en la provincia de Buenos Aires vamos a dar otro batacazo", replanteó Milei.

Milei dijo sobre la falta de acuerdo con el PRO en las elecciones legislativas porteñas: “Yo había señalado que teníamos que ir juntos en todos lados. Eso hizo que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y su espacio se pusieran paranoicos y temerosos con el control de algunos aspectos de la Ciudad. Desdoblaron las elecciones, lo cual genera fastidio en la gente, y los políticos para cuidar sus territorios o sus negocios llaman espuriamente a una elección desdoblada, lo que tiene como contraparte que la gente se canse. Es un claro golpe a la decisión del jefe de gobierno”.

El Presidente dijo en declaraciones a A24 que el potencial acuerdo con el PRO en Provincia "está avanzado, independientemente de Macri": “¿O acaso ignoran las fotos con mi hermana, Eduardo ‘Lule’ Menem, Cristian Ritondo, Diego Santilli y José Luis Espert?. Quizás Macri deba entender que su momento en la política ya pasó”.

Javier Milei, duro contra Mauricio Macri: "Para algunas cosas está grande"

Al analizar el resultado en la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza obtuvo más del 30% de los votos, Milei también apuntó directamente contra el ex presidente Mauricio Macri y contra su primo Jorge, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"Yo entiendo que él para algunas cosas ya está grande y no las entiende, pero su espacio parece que tampoco las entiende. Las redes tienen una lógica", expresó este lunes por la mañana y añadió: “No entender el humor de las redes y eso achacármelo a mí... Qué bajo vienen de IQ (coeficiente intelectual, en inglés) para no entender un chiste de las redes. Los dirigentes están tomando nota de que PRO es una herramienta que quedó obsoleta, debe entender que su momento pasó y no está en condiciones de poder terminar con el kirchnerismo".

