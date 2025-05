Gravísima denuncia de Sabrina Carballo a su ex pareja y padre de su hija: "Antipánico"

"El sábado por la tarde, ya distanciados y viviendo cada uno en su casa, Sabrina recibe la visita de Damián y hay una escena de maltratos, violencia verbal, que ella venía sosteniendo en el tiempo, según gente allegada a ella", detalló el conductor.

Embed

Y amplió sobre la denuncia de Sabrina arballo a su ex pareja: "Ese día va a la oficina de Violencia de Género a generar una denuncia por violencia y hostigamiento contra el padre de su hija".

"Lo que me confirman fuentes judiciales es que Sabrina ya tiene botón antipánico y una perimetral para que este hombre no se acerque", confirmó Vázquez sobre las medidas que dispuso la Justicia ante la denuncia de la actriz.

En su momento, tras confirmar la separación, la actriz remarcó que la convivencia fue "caótica" ya que eran "muy distintos los dos". Lo cierto es que ahora se conoce de esta grave denuncia de la actriz al ex futbolista.

Sabrina Carballo

Sabrina Carballo se separó del papá de su hija a 6 meses de su nacimiento: "La convivencia fue caótica"

La actriz Sabrina Carballo se separó del exfutbolista de Tigre Damián Potenza a seis meses del nacimiento de su hija, Caetana, y reveló los motivos.

En diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez AM1110), Carballo contó: "No convivimos. De hecho estamos separados, pero siendo papás los dos y aprendiendo, tratando de llevarnos bien por la nena. Todavía no tenemos ningún régimen, deberíamos tenerlo. Tenemos que ir organizándonos y aprendiendo también. La nena tiene seis meses recién, toma teta".

"Probamos la convivencia pero fue caótica. Nos queremos, nos respetamos y cuidamos a la nena. Estamos todo el tiempo comunicados y organizados por ella.La convivencia era difícil, no nos conocíamos, fue recaótico todo, somos muy distintos los dos", explicó sobre los motivos de la separación.

"Es cierto que no es lo que uno espera tener un hijo y separarse. Yo tenía claro que mi deseo era ser mamá y él también. A mí me gusta la familia, la convivencia, pero no estoy en un momento para hablar del amor. A mí siempre me gustaría que las cosas vayan bien, pero no es el caso y lo importante es ser buenos papás para Caetana", agregó.

Carballo y Potenza se conocieron en Mar del Plata, durante la temporada de verano 2023, y meses después confirmaron su relación. Ese mismo año, el 28 de diciembre, se convirtieron en padres por primera vez tras el nacimiento de su hija Caetana.