Cúneo Libarona sobre los dichos de Milei a Macri: "Se quedó corto"

Embed

A las 16hs votó el 40% del padrón electoral.



#A24 #EleccionesLegislativas" />

El cruce de Milei a Macri se produjo luego de que el expresidente denunciara "fraude digital" por un falso video difundido en redes donde una versión suya realizada con inteligencia artificial afirmaba que la candidata Silvia Lospenatto retiraba su candidatura y llamaba a votar por Manuel Adorni, vocero presidencial y candidato de La Libertad Avanza (LLA).

"Javier es muy sincero con lo que él piensa", respaldó Cúneo Libarona en declaraciones a A24 y señaló que de parte del macrismo "hay ciertas actitudes de los últimos tiempo que no se corresponden con la realidad". "Es increíble lo sincero que es Javier, él dice lo que piensa, dice lo que siente, no tiene miedo, no para, no frena, va para adelante", elogió.

Respecto a las declaraciones de Macri como respuesta al polémico video, el ministro señaló: "Lo vi muy por arriba, por el diario. Querría estudiarlo pero todos los días leo los diarios y leo fakes de todo el mundo, de los periodistas. Hoy amanecí indignado con unas manifestaciones que me atribuían que yo no había dicho nada" y añadió que "lamentablemente, existen cosas como estas y nosotros somos víctimas".

"El origen búsquenlo tal vez en la propia gente para victimizarse", advirtió y explicó sobre la orden de la Justicia de dar de baja esos post: "La potestad judicial cuando le ordena a una persona o a una empresa que cumpla un mandato tiene que cumplirlo. No conozco el caso concreto, no conozco si se ha notificado bien".

Al respecto, agregó que "es un tema que se dilucidará en los próximos días, a mí no me altera el producto de la importancia que tiene esta elección para todos".

"En las guerras que se han trasuntado en materia política yo he visto cada cosa de los partidos opositores que me alarma", sostuvo.