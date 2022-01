Javier Milei habló sobre el sorteo de su sueldo y dio una llamativa definición: "Si gana Máximo Kirchner, bienvenido"

Cruces entre Milei y Juntos por el Cambio

Ante el furor de la iniciativa, Sabrina Ajmechet, diputada nacional por Juntos por el Cambio (JxC), planteó dudas sobre los ingresos del economista. "¿De qué vive Milei? Cómo paga sus cuentas?", publicó la funcionaria en su cuenta de Twitter.

En este sentido, Milei respondió: "Hubo todo un tema cuando me vacuné para poder salir del país y dar conferencias en todo el mundo. Me llevan y se venden entradas y la gente me va a ver. Es como un recital de rock pero yo hablo de economía. Están acostumbrados a hacer manejos turbios y creen que yo puedo tener algún tipo de mala intención cuando en realidad los datos que se te piden para anotarte son las mismas que en cualquier circunstancia de estas características".

Javier Milei sorteó su sueldo como legislador

El referente libertario señaló que sorteará "todas" sus dietas como legislador. "La gente se va a poder anotar en una página para participar. Solamente pueden hacerlo aquellos son mayores de 18 años y personas físicas", anunció antes de su asunción como legislador nacional.

A minutos de que lanzara la web del sorteo, el sistema colapsó por la gran cantidad de visitas. De hecho, en casi 24 horas eran más de 460 mil las personas inscriptas para quedarse con esa primera dieta y ya tuvo 2,8 millones de visitas.

En la noche del miércoles tuvo hasta 20 mil visitas por minuto en el sitio, y el propio político sumó más de 20 mil seguidores en Instagram. Además, se duplicaron las vistas a sus historias en esa red social, pasando de 50 mil a 100 mil.

El sorteo se realizará a las 19 horas del próximo miércoles, en el marco de una clase gratuita sobre economía que brindará en Playa Grande de Mar del Plata. Quienes deseen participar podrán anotarse hasta las 10 de la mañana del mismo día.