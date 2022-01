Javier Milei sorteará su sueldo como diputado: cómo anotarse y quiénes pueden participar

"Mañana (por este miércoles) voy a estar dando los lineamientos para que la gente se pueda anotar en una página para hacer el sorteo que voy a hacer el día 12 de enero. Todavía no revisé si me la depositaron o no, pero me imagino que lo harán en estos días", afirmó el funcionario en entrevista con La Nación+. Y agregó: "Todas mis dietas van a ser donadas".

Quiénes pueden participar

"Solamente pueden hacerlo aquellos que son mayores de 18 años y personas físicas", afirmó el economista en relación a las personas que pueden formar parte del sorteo.

"En el transcurso del día voy a subir el flyer con el link que pedirá nombre, DNI y dirección de mail. Cuando cargás tus datos, el sistema te asigna un número", indicó el liberal.

Cómo será el sorteo

"El sorteo se hará en vivo, con un escribano y lo vamos a transmitir por nuestras redes. A los efectos de la resolución se hará mediante cualquiera de los programas de generación de números aleatorios que hay en internet, y una vez que se obtiene uno (lo cual se verá todo el procedimiento) se busca en el sistema a quién corresponde el número y se lo anuncia".

El sorteo se realizará en el marco de su próxima clase abierta y gratuita de economía en Playa Grande de Mar del Plata.

Por qué sortea su sueldo

Milei declaró que la decisión de sortear sus honorarios es porque es "distinto a la casta política". ¿Por qué lo sortea y no lo dona directamente? También respondió: "Yo en la vida real soy un minarquista (que el Estado sea mínimo en una sociedad), pero filosóficamente soy anarcocapitalista. Si yo donara la dieta estaría haciendo caridad con el dinero ajeno, algo que va en contra de mi postulado filosófico. No podría hacerlo así y por eso la forma más ecuánime es sortearlo".