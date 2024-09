Javier Milei demandará a una agente inmobiliaria por usar su nombre para vender una casa

La vendedora utilizó como speech para traccionar visitas una frase que afirma que "incluso Milei se quedaría con esta casa por tan solo 265 mil dólares". Sin embargo, en el texto impreso en la pantalla se afirma que es "La casa de Milei, a 265 mil USD".

Ese video fue levantado por una cuenta de X llamada "Por qué es tendencia", donde sostuvo que "Milei puso a la venta su casa en Cardales", junto a una copia de la pieza publicitaria.

Milei citó este último tuit para anunciar que pensaba demandar a la agente de bienes raíces por "mentirosa". "La información es falsa y junto a mi abogado estamos demandando a la mentirosa que hizo el video", escribió el mandatario.

Karina Jacobian, de 52 años, se mostró sorprendida por la demanda del mandatario: "No puedo creer que el presidente haya visto el video", y agregó: "Fue una estrategia de marketing".

La defensa de la vendedora inmobiliaria

"Yo soy agente y lo que me pasó es que los videos de las casas no pegan. Lo que hice fue romper, tengo como un look más apendejado y me expongo. Y yo que me inmolo. Pero nunca me imaginé que el presidente me quiera demandar", le contó la vendedora a Clarín.

"El video dice 'hasta Milei se quedaria', es una estrategia. Nunca dice que es suya. Fue un hook de venta que evidentemente funcionó. Hay gente que lo interpretó bien", dijo la vendedora inmobiliaria.

Según cuenta, recién en el último tiempo comenzó a levantar el mercado inmobiliario. E incluso le agradeció a la gestión de su ahora demandante, a quien votó en las pasadas elecciones. "Gracias a Milei y los créditos hipotecarios comenzó a repuntar".