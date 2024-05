Javier Milei está en España para llevar su mensaje libertario y apoyar a la ultraderecha de Vox

La fuerza que encabeza Santiago Abascal está en plena campaña para las trascendentales elecciones al Parlamento Europeo, en donde la socialdemocracia se pone a prueba ante el avance de los partidos de derecha y ultraderecha que ya gobiernan en varios países como Italia y Países Bajos.

Así como en el gobierno de Pedro Sánchez utilizan la figura de Javier Milei para contrastar con su acción de Gobierno, los miembros de Vox fomentan la imagen del presidente libertario para también hacer política interna pero, por supuesto, con la orientación ideológica contraria.

Embed

Mieli en España en un viaje no oficial

Javier Milei está nuevamente en España. Viajó en el avión presidencial AR-01, pero no es un viaje de estado. No tiene pensado ningún tipo de encuentro con el presdiente del gobierno español, Pedro Sánchez. Tampoco esta en la agenda del rey Felipe VI recibir en la Zarzuela al presidente argentino. El rey, solo puede recibir a autoridades extranjeras cuando se trata de viajes de estado y éste, por el perfil que tiene, no lo es.

Desde el tiempo de campaña electoral en la Argentina, la relación con el socialismo que gobierna en España está más que deteriorada. Y se incrementó en los últimos meses y en solo dos semanas, hubo duros reproches hacia la figura del líder libertario por parte de ministros del gobierno de Sánchez.

Embed

La agenda de Milei en España

Este viernes, el presidente argentino tiene previsto presentar su libro en Madrid. "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" es el título de la obra por la que se generó una discusión en la Feria del Libro en Buenos Aires que llevó a Milei a modificar el lugar y presentarlo en el estadio Luna Park ( paradójicamente, histórico lugar para las peleas de box)

Pero la actividad más importante la desarrollará durante el fin de semana madrileño. En el estadio de Vista alegre, en las afueras de Madrid, se llevará el encuentro denominado "Euopra Viva 24". Alli estarán representantes políticos de la derecha y la extrema derecha europea con miras a las elecciones para el parlamento de Bruselas.

Embed

Entre otros líderes regionales, estarán la primera ministro italiana, Georgia Meloni (se reunió con Milei en Roma), Viktor Orban (estuvo en Buenos Aires para la asunción de Milei) y la líder ultraderechista francesa, Merine Le Pen.

milei en viva europa 24 .jpg Las promociones del encuentro de la ultraderecha europea en Madrid, tienen un lugar destacado para la presencia de Javier Milei. (Foto: A24.com)

Javier Milei tendrá en ese mitin un papel destacado. Todos los referentes de este pensamiento ideológico acompañarán a Sangtiago Abascal, el organizador en nombre de Vox, en el acto de cierre. Será el domingo a partir de las 11 de la mañana.

milei en el acto de vox.jpg Javier Milei y líderes de derecha europeos acompañarán a Santiago Abascal de Vox en el cierre de una reunión con miras a las euroelecciones. (Foto: Europa Viva 24)

La presencia de Javier Milei, figura convocante para la ultraderecha europea

El acto "Viva Europa 24" es el lanzamiento para este sector ideológico para aumentar su representación en el parlamento europeo y disputar el poder de en la Unión de los 27 a la socialdemocracia En el último año, logró llegar al poder en Italia, Portugal, Grecia, Suecia y ahora en los Países Bajos. Además de mantenerse en paises como Hungría con Viktor Orbán.

En los afiches de propaganda y en los spots televisivos o en las redes sociales, la figura de Javier Milei está constantemente destacada entre los participantes más importantes de este encuentro del fin de semana.

Su presencia es esperada desde el momento mismo en que anunció que viajaría a España para esta reunión. Pero de actividad oficial, como presidente argentino, con las autoridades españolas, nada pensado ni previsto.

Milei será una de las "atracciones" del encuentro de la ultraderecha europea en España. Pero es apenas un anticipo. El mes que viene regresará al viejo continente. De nuevo en España, el 21 de junio recibirá un premio como figura mundial por parte de una organización ultraliberal.