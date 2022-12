Javier Milei, en exclusivo en BDA: "Hay que dolarizar, poder ir al cajero y sacar dólares"

Embed

Contó que para ello recurrirá a la instancia de consulta popular, que si bien no es vinculante como el referéndum, "ayudará a exponer a los políticos que se oponen" a la voluntad de los argentinos.

"La consulta popular la puedo llamar yo y cuando te proponga una economía dolarizada, si no me lo quieren dejar pasar, no importa porque ante la aceptación del 70%, 80% los voy a exponer", explicó el economista libertario.

A lo largo de la entrevista enfatizó en que "no tiene miedo" en avanzar con sus ideas porque "termina y se va". Al ser consultado por Laje sobre si le interesa un periodo de solo 4 años o una reelección y hacer 8, manifestó que "eso lo decidirá la gente". Pero dio a entender que él no quiere perpetuarse en el poder.

Fuerte crítica a la coparticipación de las provincias

Al hablar de la situación político-económica que atraviesa el país, Milei hizo hincapié en la existencia "de partidas que son escandalosas y deberías empezar a sospechar, y que, además, no quieren tocar".

Detalló que se da principalmente en el caso de "partidas direccionales que se giran directamente a las provincias en donde hay amigos políticos. Una vez que la giraste, no tenés control de que pasa. No se puede auditar".

Ante este planteo, Laje le retrucó que "no todas las provincias son viables" y le consultó que haría en este sentido.

"Hay un problema de mala administración. Nunca el Estado es eficiente. Voy a ir en contra de la ley de coparticipación, terminar contra el federalismo social... No creemos en la justicia social de las provincias. Hay que ir a un país federal en serio", manifestó el diputado nacional.

Y sentenció: "¿Querés más? Generá el recurso. No es yo gasto y paga Buenos Aires".