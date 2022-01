Javier Milei explicó de qué vivirá tras sortear su sueldo y replicó: "Ese dinero es mío, puedo hacer lo que se me da la gana"

Embed La donación de la dieta de Milei me lleva a una pregunta puntual y a una reflexión general



1) de qué vive Milei? Cómo paga sus cuentas?



2) a favor de una dirigencia política que viva de sus sueldos. Sino solo los ricos podrían hacer política, cómo pasaba en general en el s. XIX — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) January 6, 2022

Por su parte, el diputado fue tajante: "Desde que empecé la campaña estaba con licencia sin goce de sueldo. Vivía de dar charlas, conferencias, libros", señaló en diálogo Radio Continental.

Y agregó: "Ese dinero es mío, puedo hacer lo que se me da la gana. Implica gastarla como la puede gastar cualquier otro diputado, o quemarla en una plaza, o lo que puedo hacer es buscar una forma para que ese dinero que se le robó al pueblo, vuelva al pueblo. Ese ingreso existe porque te lo robaron por la fuerza, porque no pagás voluntariamente los impuestos. Es un dinero mal habido, se lo quiero regresar al dueño".

En este orden, amplió los argumentos sobre su visión de que "los impuestos son un robo" y "no se quiere beneficiar de ello".

"Tendría que tener la opción de renunciar a la dieta, pero no tengo esa opción por ley. Aquellos que quieren cobrar un sueldo se sentirían incómodos frente a los que quieren que eso sea opcional. Es muy probable que mis compañeritos de trabajo no me quieran apoyar", afirmó.