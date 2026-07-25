Javier Milei hablará en la Rural y hay expectativa por su discurso

El presidente Javier Milei junto al titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, en una de las últimas ediciones de la Exposición Rural de Palermo. (Foto: Reuters)

Uno de los reclamos es la eliminación del 5% de retenciones que aún tributa la carne vacuna de novillo, una decisión que tendría un costo fiscal estimado en US$130 millones durante este año. También existen expectativas sobre una eventual aceleración en la reducción de las retenciones para los granos.

En mayo, el Gobierno anunció una rebaja para trigo y cebada y confirmó un cronograma de reducción gradual para soja, maíz, girasol y sorgo, que comenzará a aplicarse desde enero próximo. Milei podría aprovechar el acto para adelantar alguna de esas medidas.

La incógnita por Victoria Villarruel

Otro de los focos de atención estará puesto en el palco oficial. La vicepresidenta Victoria Villarruel, distanciada políticamente del Presidente, habría sido invitada a participar del acto. Su presencia aún no fue confirmada y genera expectativa, ya que el año pasado no asistió a la ceremonia.

En la edición anterior, Milei fue uno de los protagonistas de la jornada al ingresar al predio de Palermo a bordo de una camioneta junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro Luis Caputo, en medio de una ovación del público.

Javier Milei junto a su hermana Karina Milei y Luis Caputo. (Foto: Reuters)

Este año el contexto es diferente, aunque el mandatario volverá a compartir escenario con uno de los sectores que más respaldó las políticas económicas impulsadas por su gestión.

La ganadería atraviesa un momento favorable

La edición 2026 de la Exposición Rural se desarrolla en un escenario positivo para la actividad ganadera.

Los valores de la hacienda continúan en niveles históricamente elevados y la muestra volvió a reunir a los mejores reproductores bovinos y equinos del país, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario agropecuario argentino.