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Javier Milei hablará en la Rural y hay expectativa por su discurso

El Presidente cerrará la tradicional muestra agropecuaria tras regresar de Brasil. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que no están previstos anuncios de impacto.

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Javier Milei en el acto de la edición 136 de La Rural (Foto: Reuters)

Javier Milei en el acto de la edición 136 de La Rural (Foto: Reuters)

El presidente Javier Milei encabezará este domingo el acto central de la Exposición Rural de Palermo, en una jornada atípica para el evento, ya que históricamente la ceremonia de cierre se realiza los sábados. El cambio de fecha respondió al viaje del mandatario a Brasil, donde participó de un acto en respaldo a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal para las elecciones de octubre.

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Aunque desde el Gobierno anticiparon que no se esperan grandes anuncios, el discurso genera expectativa entre los productores agropecuarios, especialmente por la posibilidad de nuevas definiciones sobre las retenciones a las exportaciones.

Como ocurre cada año, la ceremonia comenzará con el tradicional desfile de los grandes campeones de las distintas razas, maquinaria agrícola, carruajes y agrupaciones tradicionalistas. Luego será el turno del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien realizará un balance de la situación del sector, repasará las medidas adoptadas por el Gobierno y expondrá los principales reclamos y desafíos de la actividad.

El cierre estará a cargo de Javier Milei, que volverá a utilizar el escenario de Palermo para enviar señales al sector agropecuario. En la previa del acto, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó bajar las expectativas al asegurar que no están previstos anuncios de impacto.

El presidente Javier Milei junto al titular de la Sociedad Rural, Nicol&aacute;s Pino, en una de las &uacute;ltimas ediciones de la Exposici&oacute;n Rural de Palermo. (Foto: Reuters)

El presidente Javier Milei junto al titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, en una de las últimas ediciones de la Exposición Rural de Palermo. (Foto: Reuters)

Uno de los reclamos es la eliminación del 5% de retenciones que aún tributa la carne vacuna de novillo, una decisión que tendría un costo fiscal estimado en US$130 millones durante este año. También existen expectativas sobre una eventual aceleración en la reducción de las retenciones para los granos.

En mayo, el Gobierno anunció una rebaja para trigo y cebada y confirmó un cronograma de reducción gradual para soja, maíz, girasol y sorgo, que comenzará a aplicarse desde enero próximo. Milei podría aprovechar el acto para adelantar alguna de esas medidas.

La incógnita por Victoria Villarruel

Otro de los focos de atención estará puesto en el palco oficial. La vicepresidenta Victoria Villarruel, distanciada políticamente del Presidente, habría sido invitada a participar del acto. Su presencia aún no fue confirmada y genera expectativa, ya que el año pasado no asistió a la ceremonia.

En la edición anterior, Milei fue uno de los protagonistas de la jornada al ingresar al predio de Palermo a bordo de una camioneta junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro Luis Caputo, en medio de una ovación del público.

Javier Milei junto a su hermana Karina Milei y Luis Caputo. (Foto: Reuters)

Javier Milei junto a su hermana Karina Milei y Luis Caputo. (Foto: Reuters)

Este año el contexto es diferente, aunque el mandatario volverá a compartir escenario con uno de los sectores que más respaldó las políticas económicas impulsadas por su gestión.

La ganadería atraviesa un momento favorable

La edición 2026 de la Exposición Rural se desarrolla en un escenario positivo para la actividad ganadera.

Los valores de la hacienda continúan en niveles históricamente elevados y la muestra volvió a reunir a los mejores reproductores bovinos y equinos del país, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario agropecuario argentino.

En pocas palabras

  • Javier Milei: Encabezará el acto central de la Exposición Rural de Palermo este domingo.
  • Expectativa: Productores agropecuarios esperan definiciones sobre retenciones a las exportaciones.
  • Discurso: El Presidente compartirá escenario con un sector que apoyó sus políticas económicas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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