Una camioneta atropelló a una multitud durante la Marcha del Orgullo en Berlín: un muerto y al menos 15 heridos

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, se pronunció tras el ataque. (Foto: REUTERS)

Después del impacto, el vehículo fue hallado abandonado en un sector boscoso del parque, mientras los investigadores comenzaron la búsqueda de posibles sospechosos.

Suspendieron la celebración tras el incidente

Como consecuencia del atropello, los organizadores decidieron cancelar el cierre del evento, una de las celebraciones más multitudinarias del calendario berlinés.

A través de sus redes sociales pidieron a los asistentes abandonar la zona de manera ordenada. "Váyanse a casa, por favor", publicaron en Instagram.

Además, las autoridades solicitaron a los participantes que evitaran atravesar el bosque del Tiergarten y utilizaran únicamente las calles habilitadas para la evacuación.

Un fuerte operativo de seguridad

Antes del incidente, la Policía había desplegado unos 2.200 efectivos para garantizar la seguridad durante la jornada, que reunió a cientos de miles de personas en el centro de Berlín.

El desfile del Christopher Street Day recorría la tradicional calle 17 de Junio, una de las principales avenidas de la ciudad que conecta el Tiergarten con la Puerta de Brandeburgo, donde estaba previsto el acto de cierre. Tras el atropello, el operativo se reforzó para preservar la escena y avanzar con las pericias.

La camioneta que llevó delante el atentado. (Foto: redes sociales)

El alcalde de Berlín habló de un ataque contra una sociedad "libre y abierta"

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, condenó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las víctimas. "Tras una celebración pacífica y colorida del Christopher Street Day en favor de un Berlín tolerante, el evento fue atacado de la manera más brutal", afirmó.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho para establecer si el conductor actuó deliberadamente o si se trató de un accidente.