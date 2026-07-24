Milei viaja a Brasil: la agenda en San Pablo y el discurso con el que respaldará la candidatura de Flávio Bolsonaro

El presidente argentino tiene previsto comenzar la actividad oficial en Brasil este sábado a las 9.30 en el marco de una visita oficial al gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, en el Palacio dos Bandeirantes.

Allí Gomes de Freitas lo recibirá con todos los honores a un jefe de Estado extranjero en una ceremonia de Condecoración de la Orden de Ipiranga.

Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes. Durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia y ambos mandatarios dirigirán unas breves palabras.

Posteriormente, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto al gobernador y al intendente local, a la que se sumará el senador del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro.

La visita oficial concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal, en la que Milei pronunciará un discurso, en apoyo a la candidatura presidencial del hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

Aunque en principio el Presidente tenía la intención de visitar a Jair Bolsonaro en su domicilio donde cumple prisión domiciliaria, una orden de la Corte Suprema de Justicia de Brasil impidió la actividad mediante un fallo dado a conocer semanas atrás. La resolución tuvo lugar en el marco de las restricciones impuestas al expresidente, que tiene prohibido realizar actividades políticas tras ser acusado de atentar contra la democracia.

Según la agenda oficial, Milei y su comitiva emprenderán el regreso a Buenos Aires este mismo sábado a las 14. Tras su llegada al país, el mandatario inaugurará este domingo la Exposición Rural de Palermo.

La próxima gira por Sudamérica

Tras ese breve regreso a Buenos Aires, el Presidente volverá a subirse a un avión, esta vez camino a Lima, Perú. El 28 de julio Milei retomará la gira sudamericana para apoyar a los nuevos aliados de la derecha que ganaron en las últimas elecciones en Perú, Colombia y Ecuador.

Milei será parte el martes 28 de julio de la asunción presidencial de Keiko Fujimori -hija del exdictador Alberto Fujimori-, quien se impuso al izquierdista Roberto Sánchez por menos de 50 mil votos en un apretado balotaje en Perú.

El Presidente también estará en la asunción de su par electo en Colombia, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto. Allí el referente de la ultraderecha colombiana le ganó a Iván Cepeda, senador izquierdista, por menos de un punto porcentual.

El jefe de Estado anunció semanas atrás en declaraciones radiales que después de Colombia, en ese mismo viaje visitará al presidente ecuatoriano Daniel Noboa. “Tenemos unos acuerdos por firmar”, había anticipado Milei.