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Milei viaja a Brasil: la agenda en San Pablo y el discurso con el que respaldará la candidatura de Flávio Bolsonaro

Sin vínculos con el actual presidente de Brasil, Milei encabeza su primera visita oficial a ese país invitado por el gobernador de San Pablo y dará un discurso en el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei viaó a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro que enfrentará al presidente Lula da Silva en las elecciones de octubre. Foto: Archivo.

Javier Milei viaó a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro que enfrentará al presidente Lula da Silva en las elecciones de octubre. Foto: Archivo.

El presidente Javier Milei partió este viernes a la noche rumbo a la Ciudad de San Pablo, Brasil, para mantener una agenda oficial con el gobernador de ese Estado del sur brasileño, Tarcísio Gomes de Freitas. Pero el dato político más relevante es que el mandatario argentino no mantendrá una reunión bilateral con su par de Brasil, Lula da Silva, sino que apoyará en un discurso, durante el acto del Partido Liberal, el lanzamiento de Flavio Bolsonaro como candidato presidencial opositor.

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Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, Milei hablará este sábado a las 11 en el acto del Partido Liberal en el que Flavio Bolsonaro lanzará su candidatura para enfrentar al líder laboralista, que va por la reelección en las elecciones presidenciales del 4 de octubre. El líder de la oposición es hijo de el expresidente Jair Bolsonaro que permanece detenido con prisión domiciliaria tras ser encontrado culpable de impulsar un golpe de Estado después de perder las elecciones frente a Lula en 2023.

Milei partió este viernes a las 20 desde el aeroparque metropolitano a bordo del avión presidencial ARG-01 rumbo a hacia la ciudad de San Pablo.

Lo hizo acompañado por una reducida comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia y jefa política de La Libertad Avanza, Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

El presidente argentino tiene previsto comenzar la actividad oficial en Brasil este sábado a las 9.30 en el marco de una visita oficial al gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, en el Palacio dos Bandeirantes.

Allí Gomes de Freitas lo recibirá con todos los honores a un jefe de Estado extranjero en una ceremonia de Condecoración de la Orden de Ipiranga.

Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes. Durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia y ambos mandatarios dirigirán unas breves palabras.

Posteriormente, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto al gobernador y al intendente local, a la que se sumará el senador del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro.

La visita oficial concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal, en la que Milei pronunciará un discurso, en apoyo a la candidatura presidencial del hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

Aunque en principio el Presidente tenía la intención de visitar a Jair Bolsonaro en su domicilio donde cumple prisión domiciliaria, una orden de la Corte Suprema de Justicia de Brasil impidió la actividad mediante un fallo dado a conocer semanas atrás. La resolución tuvo lugar en el marco de las restricciones impuestas al expresidente, que tiene prohibido realizar actividades políticas tras ser acusado de atentar contra la democracia.

Según la agenda oficial, Milei y su comitiva emprenderán el regreso a Buenos Aires este mismo sábado a las 14. Tras su llegada al país, el mandatario inaugurará este domingo la Exposición Rural de Palermo.

La próxima gira por Sudamérica

Tras ese breve regreso a Buenos Aires, el Presidente volverá a subirse a un avión, esta vez camino a Lima, Perú. El 28 de julio Milei retomará la gira sudamericana para apoyar a los nuevos aliados de la derecha que ganaron en las últimas elecciones en Perú, Colombia y Ecuador.

Milei será parte el martes 28 de julio de la asunción presidencial de Keiko Fujimori -hija del exdictador Alberto Fujimori-, quien se impuso al izquierdista Roberto Sánchez por menos de 50 mil votos en un apretado balotaje en Perú.

El Presidente también estará en la asunción de su par electo en Colombia, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto. Allí el referente de la ultraderecha colombiana le ganó a Iván Cepeda, senador izquierdista, por menos de un punto porcentual.

El jefe de Estado anunció semanas atrás en declaraciones radiales que después de Colombia, en ese mismo viaje visitará al presidente ecuatoriano Daniel Noboa. “Tenemos unos acuerdos por firmar”, había anticipado Milei.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Milei en Brasil: El presidente argentino inicia su primera visita oficial a San Pablo, sin agenda bilateral con Lula da Silva.
  • Apoyo a Bolsonaro: Brindará un discurso en el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente.
  • Agenda oficial: Se reunirá con el gobernador Tarcísio Gomes de Freitas y participará en un acto del Partido Liberal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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