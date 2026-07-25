El posteo de Luck Ra en medio de la separación de La Joaqui: "Mientras me tenga a mí..."

Tras la publicación, sus fanáticos interpretaron la frase como un mensaje de fortaleza personal en medio del difícil momento que estaría atravesando con la cantante de RKT, y muchos la relacionaron directamente con las versiones de crisis que rodean a la pareja.

Cómo reaccionó La Joaqui a los rumores de separación con Luck Ra

En medio de las versiones de crisis con Luck Ra, La Joaqui volvió a aparecer en redes sociales con una publicación que llamó la atención de sus seguidores y alimentó las especulaciones sobre el presente de la pareja.

La cantante compartió una historia desde el estudio de Luzu TV, donde explicó que no estaría presente en el programa y dejó un mensaje para sus compañeras: "Hola mis amores, hoy no estoy en el programa pero quiero que vayan a ver a mis reinas para alegrarse el sábado".

La ausencia de la artista en el ciclo y su mensaje generaron repercusión entre los usuarios, quienes rápidamente lo relacionaron con los rumores de separación que habían surgido el 24 de julio en LAM (América TV).

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó ni desmintió públicamente una ruptura, por lo que sus seguidores continúan atentos a cualquier señal sobre el futuro de la relación.