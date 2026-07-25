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El posteo de Luck Ra en medio de la separación de La Joaqui: "Mientras me tenga a mí..."

Luck Ra protagonizó un video en redes sociales y sus seguidores interpretaron que se trataba de un mensaje indirecto en medio de la crisis con La Joaqui.

25 jul 2026, 21:46
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El posteo de Luck Ra tras confirmarse la separación de La Joaqui: Mientras me tenga a mí...

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Luck Ra reapareció en redes sociales con un particular posteo en medio de las versiones que indican una posible crisis y separación de La Joaqui. El cantante volvió a mostrarse activo en TikTok con un video que llamó la atención de sus seguidores por el mensaje elegido.

En medio de las versiones, comenzaron a circular distintas versiones sobre los motivos que habrían llevado a la pareja a atravesar este momento. En ese contexto, Pepe Ochoa había señalado en LAM (América TV) que la decisión estaría vinculada a que "él quiere otra cosa para su vida...". Sin brindar mayores detalles, el panelista aseguró que, pese a la situación, ella todavía seguiría enamorada.

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Si bien ninguno de los dos confirmó públicamente una separación, distintos indicios en redes sociales alimentaron las especulaciones sobre un posible distanciamiento. En medio de ese panorama, el cordobés reapareció en sus redes con una publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En el video, el cantante aparece protagonizando una escena en la que se escucha la voz de Gaspi, el reconocido creador de contenido fallecido recientemente, mientras de fondo aparece una reflexión que generó todo tipo de comentarios: "Qué me importa dónde estoy, adónde voy y qué carajo voy a hacer. Mientras me tenga a mí, todo va a estar bien".

Tras la publicación, sus fanáticos interpretaron la frase como un mensaje de fortaleza personal en medio del difícil momento que estaría atravesando con la cantante de RKT, y muchos la relacionaron directamente con las versiones de crisis que rodean a la pareja.

Cómo reaccionó La Joaqui a los rumores de separación con Luck Ra

En medio de las versiones de crisis con Luck Ra, La Joaqui volvió a aparecer en redes sociales con una publicación que llamó la atención de sus seguidores y alimentó las especulaciones sobre el presente de la pareja.

La cantante compartió una historia desde el estudio de Luzu TV, donde explicó que no estaría presente en el programa y dejó un mensaje para sus compañeras: "Hola mis amores, hoy no estoy en el programa pero quiero que vayan a ver a mis reinas para alegrarse el sábado".

La ausencia de la artista en el ciclo y su mensaje generaron repercusión entre los usuarios, quienes rápidamente lo relacionaron con los rumores de separación que habían surgido el 24 de julio en LAM (América TV).

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó ni desmintió públicamente una ruptura, por lo que sus seguidores continúan atentos a cualquier señal sobre el futuro de la relación.

     

 

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