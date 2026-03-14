Javier Milei habló en Madrid y criticó a Pedro Sánchez: "Es un impresentable"

AGBVN735BBCLBHFBZD2TLE2N7Q Javier Milei, presidente de Argentina, participa activamente en el Madrid Economic Forum, ofreciendo una intervención sobre economía y política.

“La caridad no se hace a punta de pistola. Es increíble todo lo caritativo que se puede ser cuando el bolsillo que sufre es el bolsillo ajeno”, señaló. Luego lanzó una advertencia dirigida a sus adversarios políticos: “Les dejo una recomendación a la sucursal argentina del socialismo, que es el kirchnerismo: no se dejen psicopatear por los zurdos”.

Milei fue recibido por miles de personas en Madrid

El mandatario ingresó al escenario al ritmo de “Panic Show”, la canción de La Renga que suele utilizar en sus actos políticos, mientras el público coreaba el lema “¡Viva la libertad, carajo!”, frase que se convirtió en un sello del oficialismo.

Según los organizadores, alrededor de 10.000 personas asistieron al evento, que reunió a inversores, emprendedores y referentes del pensamiento liberal.

el-presidente-javier-milei-en-el-madrid-economic-CQC4AJXUNJC3XBBF2JWR5EELCI (1) Milei ha viajado esta semana a España para participar en una nueva edición del Madrid Economic Forum.

Encuentros con Abascal y referentes libertarios

Antes de su exposición, Milei mantuvo una reunión en Madrid con Santiago Abascal, líder del partido español Vox, quien interrumpió su campaña electoral en Castilla y León para encontrarse con el mandatario argentino. También se reunió con el economista Jesús Huerta de Soto, referente de la Escuela Austríaca de Economía y considerado uno de los principales mentores intelectuales de Milei.

Según trascendió, ambos mantuvieron una conversación de casi tres horas sobre anarcocapitalismo y teoría económica. En el hotel donde se alojó el presidente también estuvo presente el empresario argentino Martín Varsavsky, radicado en España y activo defensor del gobierno argentino en redes sociales.

España, uno de los destinos frecuentes de Milei

España se convirtió en uno de los destinos internacionales más frecuentes para el presidente argentino, quien visitó el país por quinta vez desde que asumió el cargo. A diferencia de una visita oficial, en esta ocasión no hubo reuniones con el gobierno español ni con la Casa Real, en el marco de la tensión política que mantiene con Pedro Sánchez.

El Madrid Economic Forum es un evento orientado a emprendedores, inversores y especialistas en economía digital. Uno de los ponentes del encuentro, el influencer Vito Quiles, aseguró que la presencia de Milei impulsó la venta de entradas.

“Había unas 5000 entradas vendidas y cuando se confirmó que venía Milei se llegó a cerca de 9000”, explicó. Los tickets para asistir al evento iban desde los 50 euros hasta los 2500 euros, estos últimos con acceso a las zonas VIP donde se reunían los principales oradores del foro.