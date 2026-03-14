Javier Milei se reunió con Santiago Abascal y Jesús Huerta de Soto en Madrid

El presidente Javier Milei se reunió este sábado con el líder de Santiago Abascal y con el influyente economista español Jesús Huerta de Soto, en el marco de su breve escala en la ciudad de Madrid tras su paso por los Estados Unidos.
El encuentro se produjo antes de la disertación del mandatario en el Madrid Economic Forum.
El presidente Javier Milei se reunió este sábado con el líder de Santiago Abascal.
El presidente Javier Milei se reunió este sábado con el líder de Santiago Abascal y con el influyente economista español Jesús Huerta de Soto, en el marco de su breve escala en la ciudad de Madrid tras su paso por los Estados Unidos.
Los encuentros se desarrollaron en el Hyatt Centric Gran Vía Madrid, en la capital española, donde el jefe de Estado también recibió al empresario Martín Varsavsky y a su esposa, Nina Varsavsky.
La actividad matutina, marcada por la sintonía política y académica con sus interlocutores, precede a la participación central del mandatario en el Madrid Economic Forum, evento presentado como una referencia empresarial y económica en España.
La exposición del Presidente está programada para las 16:15. Se espera que su discurso se centre en la defensa de las reformas económicas, la desregulación de mercados y el rumbo que ha tomado la economía argentina bajo su gestión.
Sin embargo, el eje central de su intervención será la “batalla cultural”, desde donde lanzará duras críticas al socialismo, argumentando que dichas políticas han derivado en el empobrecimiento de las sociedades modernas.
El foro cuenta con un panel de destacados intelectuales del pensamiento liberal, como Miguel Anxo Bastos, Juan Ramón Rallo y Daniel Lacalle. La agenda incluye debates sobre nuevos modelos educativos, desregulación y comunicación, reflejando el ecosistema académico y mediático que rodea al movimiento libertario internacional.
Tras su disertación inicial, el Presidente tiene previsto realizar el cierre formal del evento entre las 20:15 y las 21:10, seguido de una cena privada con los ponentes más destacados.
Una vez concluida su agenda en Madrid, Milei emprenderá el vuelo de regreso a Buenos Aires, con un arribo estimado al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) para este domingo a las 9:30, marcando así el final de su periplo internacional.