Javier Milei se reunió con Santiago Abascal y Jesús Huerta de Soto en Madrid

Sin embargo, el eje central de su intervención será la “batalla cultural”, desde donde lanzará duras críticas al socialismo, argumentando que dichas políticas han derivado en el empobrecimiento de las sociedades modernas.

El foro cuenta con un panel de destacados intelectuales del pensamiento liberal, como Miguel Anxo Bastos, Juan Ramón Rallo y Daniel Lacalle. La agenda incluye debates sobre nuevos modelos educativos, desregulación y comunicación, reflejando el ecosistema académico y mediático que rodea al movimiento libertario internacional.

El regreso de Milei a Buenos Aires

Tras su disertación inicial, el Presidente tiene previsto realizar el cierre formal del evento entre las 20:15 y las 21:10, seguido de una cena privada con los ponentes más destacados.

Una vez concluida su agenda en Madrid, Milei emprenderá el vuelo de regreso a Buenos Aires, con un arribo estimado al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) para este domingo a las 9:30, marcando así el final de su periplo internacional.