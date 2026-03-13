Murió la VTV: Milei lo decidió y todos estos autos ya no tendrán que hacerla desde abril

En ese contexto, la mayoría de los autos debía realizar la verificación una vez por año, sin importar demasiado su antigüedad o estado general.

Con la nueva reglamentación, el Gobierno busca modificar esa lógica y adaptar los controles a la edad del vehículo, lo que en la práctica reduce la cantidad de inspecciones obligatorias para muchos conductores.

De acuerdo con el decreto oficial, la reforma apunta a simplificar procedimientos administrativos, eliminar restricciones territoriales y fomentar la competencia entre prestadores del servicio.

Autos nuevos: más años sin VTV obligatoria

Uno de los cambios que más impacto tendrá entre los automovilistas está relacionado con los vehículos recién patentados.

Hasta ahora, en muchas jurisdicciones los autos nuevos debían realizar su primera VTV relativamente rápido después de salir del concesionario. Sin embargo, con la nueva normativa ese plazo se amplía considerablemente.

Según lo establecido por el decreto:

Los vehículos 0 km deberán realizar su primera Verificación Técnica Vehicular recién a los cinco años de haber sido patentados o al alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos.

Este cambio implica que millones de conductores podrán circular durante varios años sin necesidad de someter su auto a la inspección técnica obligatoria.

Desde el Gobierno sostienen que esta decisión responde a la realidad del parque automotor moderno, donde los autos nuevos cuentan con tecnologías de seguridad y estándares de fabricación más exigentes, lo que reduce la necesidad de controles tan frecuentes durante los primeros años de vida del vehículo.

Cambios para autos de entre 5 y 10 años

La reforma también introduce modificaciones para los vehículos que ya tienen algunos años de uso.

Hasta ahora, en gran parte del país los autos debían realizar la VTV todos los años, independientemente de su antigüedad.

Con el nuevo sistema, los plazos se amplían para una franja importante del parque automotor.

El decreto establece que:

Los autos que tengan entre 5 y 10 años de antigüedad deberán realizar la verificación técnica cada dos años.

Esto significa que, en lugar de cumplir con una revisión anual, los propietarios podrán hacerlo cada 24 meses, reduciendo a la mitad la frecuencia del trámite.

Para muchos conductores, esta modificación representa un alivio económico y administrativo, ya que implica menos turnos, menos gastos y menos tiempo destinado al trámite.

Los autos de más de 10 años seguirán con controles anuales

La flexibilización no alcanza a todos los vehículos.

El nuevo esquema mantiene controles más estrictos para los autos con mayor antigüedad, considerados potencialmente más propensos a fallas mecánicas.

En estos casos, la normativa establece que:

Los vehículos con más de 10 años deberán seguir realizando la VTV una vez por año.

De esta manera, el Gobierno intenta equilibrar la reducción de trámites para autos más nuevos con controles más frecuentes para los vehículos que pueden representar mayores riesgos en la vía pública.

Fin de la exclusividad en las plantas de verificación

Otro de los cambios estructurales del nuevo sistema apunta a terminar con el modelo de exclusividad territorial que regía en muchas jurisdicciones.

Hasta ahora, cada conductor debía realizar la verificación en una planta habilitada dentro de la región donde estaba registrado su vehículo. En muchos casos, eso generaba monopolios locales o escasa oferta de centros verificadores.

La nueva normativa introduce un giro importante en este esquema.

A partir de ahora, concesionarios oficiales y talleres mecánicos privados podrán realizar la VTV, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y cuenten con el equipamiento necesario para realizar las inspecciones.

Según explicaron desde el Gobierno, la medida busca multiplicar los puntos de control disponibles y eliminar las largas esperas para obtener turnos.

Además, permitirá que los conductores puedan elegir dónde realizar la verificación, algo que hasta ahora estaba limitado por la jurisdicción del vehículo.

Más competencia y menos filas

En muchas ciudades del país, conseguir turno para la VTV se había convertido en una tarea complicada.

Las largas filas, los turnos que se agotaban con semanas de anticipación y la escasez de plantas verificadoras eran algunas de las principales quejas de los conductores.

Con la apertura del sistema a nuevos prestadores, el Gobierno apuesta a que la competencia genere más oferta de servicios y mejore la atención al público.

La expectativa oficial es que la incorporación de talleres privados y concesionarios reduzca significativamente los tiempos de espera y permita realizar el trámite con mayor facilidad.

Cambios en el precio de la VTV

La reforma también introduce modificaciones en uno de los aspectos que más preocupa a los automovilistas: el costo de la verificación.

Hasta ahora, en muchas provincias el precio de la VTV estaba regulado por el Estado, lo que establecía una tarifa fija para todos los centros verificadores.

Con el nuevo sistema, ese esquema cambia.

El decreto elimina la obligatoriedad de mantener una tarifa única y habilita a que cada centro de verificación pueda fijar su propio precio.

Esto significa que los costos de la VTV podrán variar según el taller, la concesionaria o el centro de inspección elegido.

Desde el Gobierno aseguran que esta medida permitirá generar competencia entre prestadores y ofrecer opciones más económicas para los usuarios.

En la práctica, los conductores podrán comparar precios antes de sacar turno, algo que hasta ahora no era posible en muchas jurisdicciones.

La clave: la decisión de las provincias

A pesar de los anuncios oficiales, la implementación total de estos cambios no será automática en todo el país.

El sistema de verificación vehicular depende en gran medida de las regulaciones provinciales, por lo que cada jurisdicción deberá decidir si adopta o no el nuevo esquema.

En ese sentido, ya comenzaron a aparecer algunas definiciones.

La Provincia de Buenos Aires adelantó que no adherirá al nuevo régimen nacional, por lo que en su territorio se mantendrían las reglas actuales para la VTV.

Esto significa que, al menos por ahora, los conductores bonaerenses seguirían realizando el control con la frecuencia tradicional.

Mientras tanto, otras provincias analizan la iniciativa y evalúan la viabilidad de implementar los cambios propuestos por el Gobierno nacional.

Un debate que recién comienza

La reforma de la VTV abrió un nuevo debate sobre el equilibrio entre seguridad vial, costos para los ciudadanos y regulación estatal.

Quienes apoyan la medida sostienen que el sistema anterior era burocrático, costoso y con escasa competencia, mientras que el nuevo modelo permitiría modernizar el control vehicular y simplificar trámites.

Sin embargo, algunos especialistas advierten que reducir la frecuencia de las inspecciones podría generar riesgos si no se mantienen controles rigurosos en los centros verificadores.

También existe preocupación sobre cómo se implementará la apertura del sistema a talleres privados y qué mecanismos se utilizarán para garantizar la calidad de las inspecciones.

Por ahora, lo cierto es que la reforma marca un cambio profundo en la manera en que se realizará la verificación técnica de vehículos en Argentina.

Y si las provincias deciden adherir al nuevo esquema, millones de conductores podrían dejar atrás uno de los trámites más frecuentes del calendario automotor.