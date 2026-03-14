El Gobierno salió a desmentir un aumento del desempleo: ¿Qué dijeron Milei, Pettovello y Sturzenegger?

Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Luis Caputo, negó que estemos en un proceso de "estanflación".

"Dato mata relato", dijo por su parte el presidente Milei, en respuesta a las críticas al modelo económico, mientras arribaba este viernes al mediodía a España, para participar del Foro Económico Madrid.

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Fin. https://t.co/UsV8THoA22 — Javier Milei (@JMilei) March 13, 2026

Sturzenegger explicó la caída del empleo formal en la "construcción" y en el "monotributo social"

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La conclusión de Sturzenegger es que "los puestos de trabajo están creciendo fuertemente, han crecido en virtualmente toda la economía excepto en construcción", aunque reconoció que "el crecimiento en el empleo crece con un sesgo hacia modalidades más flexibles" y por eso también impulsaron "la ley de modernización laboral".

"Las bajas en el empleo registrado del SIPA se explican prácticamente en un 100% por la baja del monotributo social", destacó Sturzenegger, de quien depende la Secretaría de Empleo Público, en el Ministerio de Desregulación.

Según ese dato, los trabajadores registrados en el monotrobuto social, en el último año caen de 653.400 a 248.900, explicando prácticamente el 100% de la caída de trabajadores registrados".

En un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial en X, Sturzenegger salió a responder las críticas de economistas y políticos de la oposición que alertan sobre el cierre masivo de empresas y caída del empleo.

"En su incansable intento de buscar sombras en el plan económico de Milei y Luis Caputo, el argumento usado por estos días es el tema del empleo: que crecemos sí, pero sin empleo, o con empleo de baja calidad. Algunos directamente dicen que los empleos están cayendo. Los datos muestran otra cosa".

Sturzenegger consideró que "la economía está en una fase muy fuerte de crecimiento económico: 6,6% el primer año de Milei, 3,5% el segundo" y que "es implausible que con tanto crecimiento tengamos un problema de empleo".

Remarcó que "el REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado) parece ubicar a la economía con una tasa de crecimiento del 1% trimestral. Si así fuera hasta el final del mandato, luego de más de una década de estancamiento absoluto Milei terminaría su primer mandato con una economía casi 20% más grande".

Señaló que aunque la tasa de empleo se mantiene relativamente constante, "la cantidad de personas empleadas pasó de 13.396.000 a 13.606.000" y dijo que según estos números, "en los dos primeros años de Milei más de 100.000 personas en promedio consiguieron empleo cada año".

Sturzenegger reconoció que esos datos solo relevan a un 50 % de la población que vive en grandes centros urbanos, y también analizó los datos relevados por la Cuenta de Generación del Ingreso (CGI) del INDEC.

Entre las conclusiones del INDEC, dijo que "en los últimos dos años en el conjunto de la economía se crearon 400.000 puestos de trabajo. En promedio, 200.000 por año en la gestión de Milei, pasando de 22.260.000 a 22.668.000 puestos".

E ironizó: "¿Que no se creaba trabajo? Pues caramba. Este crecimiento en el empleo total se compone de un aumento de 630.000 puestos informales e independientes y una caída de 222.000 formales".

Según Sturzenegger, "de 17 sectores productivos (excluyendo el sector público) todos los sectores crearon empleo salvo 5: pesca , minería, intermediación financiera -sujeto a un fuerte proceso de digitalización-, servicio doméstico y construcción".

"El sector que acumula la mayor pérdida de puestos de trabajo es en construcción (de hecho el 80% de las bajas son allí)", reconoció.

Por otro lado, dijo que "la industria manufacturera, que se la menciona constantemente en la discusión, creó 40.000 puestos de trabajo en estos dos primeros años".

Sturzenegger culpó a la oposición por haber usado solo el dato de asalariados formales que vienen del SIPA, el sistema de empleo registrado con aportes previsionales y no tomar en cuenta el aumento de trabajadores "informales" o "independientes" y que hubo un traspaso entre esos sectores, con caída de los formales y aumento de los informales.

Según reconoció Ssturzenegger los trabajadores registrados en el SIPA: "en el último año, pasaron de 13.287.000 a 12.852.000". Es decir, que bajaron en 435.000 puestos de trabajo formales.

El ministro explicó el traspaso en que "hay cambios en las modalidades de trabajo más flexibles (monotributo) y más tercerización (independientes)" luego de que "la Ley Bases facilitó mucho el monotributo que tiene una menor carga impositiva".

Señaló ademas que "según la CGI el ingreso promedio en 2025 de un independiente es de 1.460.000 pesos. El de un asalariado 1.300.000 pesos" por lo que sostvo que "no hay una relación directa entre trabajo independiente y trabajo de mala calidad".