Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso: "Hicieron todo lo posible para derrocar a este Gobierno y les salió mal"
El Presidente encabezó este domingo la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, en un discurso en el que destacó los avances del Gobierno y que también incluyó fuertes cruces con la oposición.
Con fuertes cruces con la oposición, el presidente Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación con un discurso que pronunció en el recinto de la Cámara de Diputados, ante la Asamblea Legislativa.
Finalizó el discurso de Javier Milei en el Congreso
Luego de una hora y 43 minutos, el presidente javier Milei finalizó el discurso en el Congreso.
01-03-2026 22:46
El eufórico cierre del discurso de Milei
“La verdadera batalla de recursos humanos cultural, filosófica y moral es elegir el sistema que sacó de la pobreza a millones, para ser una nación, para dejar de ser una nación madura, que dilapida el futuro y para revertir beneficios del presente y convertirnos en una nación madura”, sostuvo Milei sobre el final del discurso.
“Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad. Por eso consagramos a este año como el “Año de la Grandeza Argentina”, agregó.
“Hay que legislar a la altura de la grandeza argentina. Nosotros haremos nuestra parte, y ustedes deberán hacer la suya. Como dice nuestro queridísimo Ministro de Economía (Luis 'Toto' Caputo), hay momentos en la historia en los que la historia cambia. Este es ese momento. Nosotros los que estamos aquí sentados, hoy somos protagonistas de este momento”, concluyó.
01-03-2026 22:42
Milei: "Debemos avanzar, sin truquitos, en la modificación del Código Penal"
“Necesitamos un Estado ágil, abocado a unas pocas funciones esenciales, concretizadas en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, sin descuidar elementos de la estructura actual, amparado en lo que definimos como la ética de la emergencia", sostuvo Milei durante su discurso.
En la misma línea, el mandatario completó: "Para defender estos valores debemos profundizar en las reformas de seguridad, debemos avanzar sin truquitos en la modificación del Código Penal, produciendo penas más duras y con mayor cobertura de la presión efectiva”.
01-03-2026 22:34
Milei pidió “reformar el sistema electoral"
Milei llamó este domingo, durante su discurso, a “reformar el sistema electoral".
“Es el camino para eliminar la influencia de las mafias y el narcotráfico en los asuntos del Estado. Y eso aplica a la promiscuidad histórica entre la política y la justicia, porque la Justicia esta trabada porque fue capturada por disputas políticas ajenas a su propósito original”, sostuvo.
En ese contexto, el mandatario anunció que presentará “proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana y que sea justa".
“La única forma de quitar la promiscuidad y el amiguismo del Estado es reducirlo”, completó.
01-03-2026 22:21
Milei: "Estamos en la puerta de un gran resurgimiento económico"
"Hoy estamos en la puerta de un gran resurgimiento económico, pero crecer requiere un conjunto de prerrequisitos fundamentales que debemos asegurar”. Y siguió: “Lo primero y requisito requisito fundamental es garantizar las condiciones macroeconómicas básicas, que ha sido la gran tarea de nuestros primeros dos años de gestión. Para ello, nada más importante que seguir defendiendo con el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva que se permita terminar de una vez y para siempre con el flagelo de la inflación”, indicó Milei sobre el final del discurso.
En la misma línea, el mandatario explicó: “La primera permitirá seguir bajando el riesgo país, por ende, la tasa en dólares, mientras que la segunda hará posible que la tasa nominal en precios baje, al tiempo que baje la distorsión de precios relativos que causa la inflación. Entonces, sé que esto deriva en una mejor asignación de recursos y en una baja exógena en la tasa de interés que lleva mayor acumulación de capital, mayor productividad, salarios más altos y menores niveles de pobreza y vigencia. Es más, la baja del gasto que permitió bajar, tanto impuestos explícitos como implícitos, deriva de mayor libertad económica, por ende, mayores niveles de prosperidad”.
Y completó: “Segundo, tenemos los impulsores de crecimiento de largo plazo sustentados en tres pilares simultáneos. El primer pilar es la desregulación de la economía. Esta política de terminar regulaciones no solo es una forma de restaurar derechos de propiedad, sino que además libera rendimientos crecientes, los cuales son las bases de crecimiento económico. Si no este punto, todo lo demás será en vano".
01-03-2026 22:10
Milei: ”La oposición estaba dispuesta a todo con tal de volver al poder"
“Hoy, como lo ha demostrado este periodo de sesiones extraordinarias que culminó hace unos días, en el que aprobamos algunas de las reformas más importantes de las últimas décadas, tenemos el Congreso más reformista de la historia y la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier golpe político que quieran llevar adelante los agentes del antiguo cambio”, sostuvo Milei durante su discurso en las sesiones ordinarias.
”La oposición estaba dispuesta a todo con tal de volver al poder", completó.
01-03-2026 22:14
Milei: "Estamos saliendo del pozo"
“Estamos saliendo del pozo. Y lo que es más importante, todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones que hubieran llevado a la pobreza al 90 % de los argentinos. Todo esto fue tan solo el resultado de encarar con seriedad la gestión del Estado, respetando los derechos de propiedad y devolviéndole la libertad a los argentinos”, destacó Milei durante su discurso en el Congreso.
01-03-2026 22:06
Milei: "Hicieron todo los posible para derrocar a este Gobierno y les salió mal"
Durante su discurso, Milei también denunció un ataque coordinado "entre el Congreso de la Nación sancionando leyes irresponsables algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir al electorado y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación".
En ese marco, agregó: "Eso generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto, solamente comparable con el regreso al kirchnerismo en agosto de 2019 y la crisis de 2001".
"La política no tenía problemas en tirar en la calle uno o todos los muertos que fueran necesarios con tal de volver al poder. Sin ir más lejos, esto quedó claro en declaraciones de los últimos días tras las declaraciones del gobernador Quintela y de la senadora riojana María Florencia López, que son de ustedes, golpistas", acusó.
"Hicieron todo los posible para derrocar a este Gobierno y les salió mal", denunció.
01-03-2026 21:57
El fuerte cruce de Milei con Del Caño y la izquierda
En otro tramo de su discurso, Milei también mantuvo un duro cruce con los diputados de la izquierda: “Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el cinco por ciento", disparó.
“¿Qué te pasa, Chilindrina Trotska? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trotska? Porque no la llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale", dijo al grupo de diputados que estaban en el recinto.
01-03-2026 22:00
Milei cruzó a Grabois: "Se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero"
Milei hablaba de los planes sociales y de las reformas que, según afirmó, el Gobierno está implementando en la educación inicial y primaria. En ese marco, el mandatario cruzó al diputado Juan Grabois.
"Parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero”, lanzó
En la misma línea, Milei agregó: “Yo seré pordiosero pero les gané por goleada a ustedes un ballotaje”.
01-03-2026 21:46
Elogios de Milei para Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad
Durante su discurso en el Congreso de la Nación, Javier Milei destacó la gestión de Patricia Bullrich cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad.
“Tras un accionar implacable de la doctora Bullrich”, se impulsaron “reformas legislativas como la Ley Antimafia, el registro de datos genéticos y la Ley de Reincidencia y Reiterancia y Unificación de Condenas para cortar con este flagelo, junto con la puesta en acción del Plan Bandera y el Protocolo Antipiquetes”, sostuvo.
01-03-2026 21:42
Milei volvió a tener otro cruce con el kirchnerismo: "Kukas, me encanta domarlos y hacerlos llorar"
En un nuevo enfrentamiento con el bloque de legisladores kirchneristas, Milei apuntó: “Los condenaban a la pobreza. ¿De qué hablan si además no saben ni siquiera sumar? Pero eso sí, ustedes escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes para que de esa manera después no les toquen los robos.
“¡Manga de delincuentes! Kukas, yo les voy a avisar algo, Kukas ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar“, lanzó.
01-03-2026 21:36
Milei: "Estabilizamos la economía sin expropiar nada, todo libre mercado"
"Estabilizamos la economía sin expropiar nada, todo libre mercado", remarcó Milei en la apertura de sesiones en el Congreso, donde elogio la figura del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.
En la misma línea, el mandatario destacó: "Estábamos aislados, solos y temerosos del resto del mundo por por eso nuestra economía era pobre y frágil, y como si todo esto no fuera suficiente, el fisco perseguía a todos y cada uno de los argentinos de bien como si fueran narcotraficantes por hacer una transferencia o por querer comprar dólares que hoy compran libremente".
01-03-2026 21:27
Otro fuerte cruce de Milei con la oposición durante su discurso en el Congreso
"Si, sigan con las operetas que la gente sabe, sabe que son unos mentirosos, sabe que los audios son falsos, saben que el que declaró dijo que era mentira, pero sigan así mintiendo a la gente, sigan mintiendo a la gente con situaciones que no tienen los crudos", sostuvo Milei en otro de los cruces que mantuvo con diputados y senadores opositores durante su discurso en el Congreso.
Luego volvió a apuntar contra Cristina Kirchner: "Sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros, por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa por con la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán va a seguir presa con lo que hizo por vialidad, porque es una chorra porque fueron los más chorros de la historia".
01-03-2026 21:14
Milei: "La Justicia social es un robo y por eso Cristina está presa, es una chorra"
El presidente Javier Milei mantuvo un fuerte cruce con senadores y diputados en el Congreso de la Nación, a quienes tildó de “delincuentes” luego de los gritos de desaprobación que recibía desde las bancas opositoras. En ese marco, agregó: “La Justicia social es un robo y por eso Cristina está presa, es una chorra”.
También aprovechó para chicanear a los opositores luego de que, desde los palcos y desde el sector de legisladores oficialistas y aliados, lo arengaran con el cántico “Presidente, presidente”. En ese marco, el mandatario retrucó: “Ustedes también podrían gritar porque, aunque no les guste, también soy presidente de ustedes”, les contestó Milei a los referentes de la oposición, mientras estallaban los murmullos en el recinto.
01-03-2026 21:32
Milei celebró el acuerdo con Estados Unidos
“Logramos un acuerdo comercial con Estados Unidos luego de 21 años de aquel famoso autosabotaje que trágicamente ha sido festejado por nuestra dirigencia. Aún resuena en nuestra mente la voz de Hugo Chávez diciendo, 'Alca, Alca, al carajo’. Y después nos quieren convencer de que no nos llevan a Cuba, camino a ser Venezuela, también en el medio”, indicó Milei durante su discurso.
Live Blog Post
Arrancó el discurso de Milei
“Hace dos años, Argentina estaba en una crisis terminal. Sin embargo, hoy volvemos a mirar el futuro con esperanza”, dijo Milei en el inicio de su discurso en el Congreso, donde comparó aquel momento con “indicadores sociales similares a 2001”, en un “combo que nos hubiera conducido a ser Venezuela
01-03-2026 20:58
21:00 Milei firma los libros de honor de las Cámaras de Senadores y Diputados
01-03-2026 20:44
20:56 Llegó Javier Milei al Congreso
Escoltado por su hermana Karina, Javier Milei arribó al Congreso de la Nación para brindar su discurso en la apertura de sesiones ordinarias.
01-03-2026 20:36
20:41 Milei se dirige desde la Casa Rosada hacia el Congreso
A bordo de un auto, el presidente Javier Milei inició el recorrido desde la Casa Rosada hacia el Congreso de la Nación para brindar su discurso, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias de este año.
La vicepresidenta Victoria Villarruel aguarda al mandatario en las puertas del recinto.
01-03-2026 20:28
20:30 "Gatito mimoso", el provocador cartel de Myriam Bregman contra Javier Milei
En la antesala del discurso de Milei, la diputada de izquierda Myriam Bregman se mostró con un cartel provocador destinado al Presidente. "Gatito mimoso de Trump", decía el mensaje que publicó en sus redes sociales.
Live Blog Post
20:20 Comenzó la sesión en la que Javier Milei dará su discurso en el Congreso
Apenas pasadas las 20 de este domingo, se inició en el Congreso la sesión en la que dará su discurso el presidente Javier Milei para poner en marcha el período legislativo 2026. La sesión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, secundada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
01-03-2026 19:42
20:10 La Oficina de Respuesta Oficial destacó los logros del Congreso durante la gestión de Milei
En la antesala del discurso que el presidente Javier Milei dará esta noche en el Congreso para abrir las sesiones ordinarias 2026, la flamante Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina (@RespOficial_Arg) publicó una infografía que califica al actual Poder Legislativo como "el Congreso más reformista de las últimas décadas".
El mensaje enumera una serie de leyes y medidas aprobadas desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026.
Entre ellas destacan la Ley de Bases, la Boleta Única de Papel, la suspensión de las PASO 2025, la Ley Antimafias, el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, la Modernización Laboral (que actualiza normas de hace más de 50 años), el Régimen Penal Juvenil (baja de imputabilidad a 14 años), la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la reforma a la Ley de Glaciares, entre otras.
La cuenta oficial, lanzada en febrero de 2026 y administrada por la Secretaría de Comunicación, presenta estos avances como un "punto de inflexión" en la historia legislativa argentina, logrado "sin mayorías automáticas" y con alianzas puntuales.
El texto cierra con la frase: "Hechos, no relatos", y subraya que el Congreso pasó de ser un "obstáculo" a un "motor de transformación".
01-03-2026 19:28
20:00 La aclaración de Adorni por el discurso de Milei en el Congreso
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni afirmó este domingo que el discurso que brindará el presidente Javer Milei en el Congreso “está bajo custodia”.
Ante las supuestas especulaciones sobre los temas que trataría el Presidente de la Nación, el funcionario libertario afirmó que el texto “no ha sido filtrado ni se ha divulgado con nadie”. En la misma línea, el ex vocero aseguró que las versiones difundidas son “falsas”.
“Estimados, en virtud de algunas publicaciones que se están realizando sobre el contenido del discurso que ofrecerá el Presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del día de hoy, aclaro que son de base falsa ya que el mismo está bajo custodia”, comentó en un mensaje en su cuenta de la red social X publicado a las 18:13.
Luego concluyó que el mensaje "no ha sido filtrado ni se ha divulgado con nadie".