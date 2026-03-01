Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso: "Hicieron todo lo posible para derrocar a este Gobierno y les salió mal"

Live Blog Post

El eufórico cierre del discurso de Milei

“La verdadera batalla de recursos humanos cultural, filosófica y moral es elegir el sistema que sacó de la pobreza a millones, para ser una nación, para dejar de ser una nación madura, que dilapida el futuro y para revertir beneficios del presente y convertirnos en una nación madura”, sostuvo Milei sobre el final del discurso.

“Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad. Por eso consagramos a este año como el “Año de la Grandeza Argentina”, agregó.

“Hay que legislar a la altura de la grandeza argentina. Nosotros haremos nuestra parte, y ustedes deberán hacer la suya. Como dice nuestro queridísimo Ministro de Economía (Luis 'Toto' Caputo), hay momentos en la historia en los que la historia cambia. Este es ese momento. Nosotros los que estamos aquí sentados, hoy somos protagonistas de este momento”, concluyó.