"Las reformas que se vienen": cómo fue la arenga de Milei en Olivos luego del discurso en el Congreso

En esa oportunidad, cada uno de los invitados tuvo que pagar $20.000 por la cena, según confirmó el entonces vocero Manuel Adorni.

Milei también había utilizado el quincho de la Quinta de Olivos el 22 de diciembre pasado para cerrar el año con un asado junto a todo su gabinete.

En esa oportunidad, el presidente les había adelantado la agenda de reformas que enviaría a sesiones extraordinarias y que finalmente, tras arduas negociaciones con bloques aliados y gobernadores, logró sancionar entre enero y febrero de este año.

Acompañaaron a Milei en la nueva cena en Olivos, los ministros, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich.

Cuáles son las 90 reformas que Milei piensa enviar al Congreso

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei anticipó que “lo que determinará la agenda parlamentaria" del Gobierno "es cuán rápido vamos y cuán lejos llegamos".

"Tenemos la tenacidad para hacer que se concreten, tenemos el apoyo de un pueblo al que esta cámara no hizo más que fallarle. Pero al mismo tiempo, también tenemos un adversario deshonesto con tal de frenar este cambio de era”, dijo el mandatario.

Allí, Milei había anunciado que "cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos un paquete de proyectos para ser tratados en este Congreso".

Según anunció el Presidente "serán 9 meses ininterrumpidos de reformas" y advirtió: "Algunos dirán que 90 paquetes en un año es excesivo o dictatorial. Frente a esto, nuestra ambición reformista no puede ser entendida como una intentona por acumular poder, sino que el objetivo es desregular y devolverle el poder y libertad a la gente".

"No es, ni nunca será, un 'vamos por todo', porque precisamente la receta que necesita Argentina para prosperar es una reducción del poder del político, sea quien sea el político. No le pedimos el voto a la gente para que nos den el poder a nosotros, sino para devolverle el poder a ellos”, agregó.

Al respecto, según aclaró este lunes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, "no van a ser 10 paquetes de reformas por Ministerio sino de cada eje", entre los que mencionó reformas a leyes del Código Civil y Comercial para garantizar la propiedad privada; reformas al sistema electoral, que incluye el financiamiento de los partidos políticos; reforma tributaria y a la educación inicial primaria y secundaria, entre otras.

En el listado también figuran la ratificación del acuerdo con Estados Unidos; la integración a los tratados internacionales necesarios y la "remoción de barreras legales que se interponen entre la sociedad y la riqueza".

A modo de síntesis, en el Gobierno planean plantear las siguientes reformas: