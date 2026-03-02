En vivo Radio La Red
"Las reformas que se vienen": cómo fue la arenga de Milei en Olivos luego del discurso en el Congreso

Tras su presentación ante la Asamblea Legislativa, entre empanadas y cazuelas de carne, el Presidente agradeció a sus diputados y aliados el trabajo realizado en el parlamento. Sin embargo, los instó a trabajar en las 90 iniciativas que planea tratar este año.

Stella Gárnica
Javier Milei reunió en la residencia de Olivos a diputados y senadores del oficialismo (Foto: Reuters).

Tras el discurso en el Congreso, ya más relajado, entre empanadas y cazuelas de carne, el presidente Javier Milei agasajó en la residencia de Olivos a diputados y senadores de LLA y del PRO, entre otros aliados del Gobierno. Allí, les agradeció el apoyo en sesiones extraordinarias que le permitió sancionar cinco leyes en los dos últimos meses (Presupuesto 2026, Reforma Laboral, Ley Penal Juvenil, acuerdo Mercosur-UE y avanzar con la Ley de Glaciares), y los instó a trabajar por las 90 reformas que enviará este año.

No es la primera vez que Milei utiliza la residencia presidencial para reunir a la tropa propia.

El 17 de septiembre de 2024 el Presidente reunió a los legisladores de La Libertad Avanza a comer un asado, luego de lo que denominó como los "87 héroes" que blindaron en Diputados el veto de la reforma jubilatoria en la Cámara de Diputados.

En esa oportunidad, cada uno de los invitados tuvo que pagar $20.000 por la cena, según confirmó el entonces vocero Manuel Adorni.

Milei también había utilizado el quincho de la Quinta de Olivos el 22 de diciembre pasado para cerrar el año con un asado junto a todo su gabinete.

En esa oportunidad, el presidente les había adelantado la agenda de reformas que enviaría a sesiones extraordinarias y que finalmente, tras arduas negociaciones con bloques aliados y gobernadores, logró sancionar entre enero y febrero de este año.

Acompañaaron a Milei en la nueva cena en Olivos, los ministros, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich.

Cuáles son las 90 reformas que Milei piensa enviar al Congreso

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei anticipó que “lo que determinará la agenda parlamentaria" del Gobierno "es cuán rápido vamos y cuán lejos llegamos".

"Tenemos la tenacidad para hacer que se concreten, tenemos el apoyo de un pueblo al que esta cámara no hizo más que fallarle. Pero al mismo tiempo, también tenemos un adversario deshonesto con tal de frenar este cambio de era”, dijo el mandatario.

Allí, Milei había anunciado que "cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos un paquete de proyectos para ser tratados en este Congreso".

Según anunció el Presidente "serán 9 meses ininterrumpidos de reformas" y advirtió: "Algunos dirán que 90 paquetes en un año es excesivo o dictatorial. Frente a esto, nuestra ambición reformista no puede ser entendida como una intentona por acumular poder, sino que el objetivo es desregular y devolverle el poder y libertad a la gente".

"No es, ni nunca será, un 'vamos por todo', porque precisamente la receta que necesita Argentina para prosperar es una reducción del poder del político, sea quien sea el político. No le pedimos el voto a la gente para que nos den el poder a nosotros, sino para devolverle el poder a ellos”, agregó.

Al respecto, según aclaró este lunes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, "no van a ser 10 paquetes de reformas por Ministerio sino de cada eje", entre los que mencionó reformas a leyes del Código Civil y Comercial para garantizar la propiedad privada; reformas al sistema electoral, que incluye el financiamiento de los partidos políticos; reforma tributaria y a la educación inicial primaria y secundaria, entre otras.

En el listado también figuran la ratificación del acuerdo con Estados Unidos; la integración a los tratados internacionales necesarios y la "remoción de barreras legales que se interponen entre la sociedad y la riqueza".

A modo de síntesis, en el Gobierno planean plantear las siguientes reformas:

  • Sistema electoral: eliminación de las PASO.
  • Financiamiento de los partidos políticos.
  • Proyectos para que el Poder Judicial sea una herramienta democrática, rápida y justa.
  • Construcción de un Estado ágil con pocas funciones esenciales (eliminación de organismos, despidos y privatizaciones).
  • Modificación del Código Penal (aumento de las penas).
  • Impulso de juicios por jurado en la justicia federal.
  • Reforma de la educación para que la escuela retome su propósito original y terminar con el adoctrinamiento (reformas curriculares y libertad de elección de programas educativos en escuelas inicial, primaria y secundaria).
  • Fortalecimiento y modernización de las Fuerzas Armadas (continuar con la compra de armamentos, aviones y demás insumos y alineamiento a fuerzas internacionales, como el Consejo de la Paz).
  • Paquete de leyes para fortalecer la coordinación internacional de redes de Inteligencia (reforma leyes de Seguridad Interior y de Inteligencia).
