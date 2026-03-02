En vivo Radio La Red
Política
Patricia Bullrich
Venezuela
Otra vez en Argentina

Patricia Bullrich, en exclusiva con A24, por la liberación de Nahuel Gallo: "Fue muy emocionante"

La exministra de Seguridad habló con Antonio Laje sobre la llegada al país del gendarme detenido en Venezuela. Reveló que viajó sin saber que estaba rumbo a la Argentina y apuntó contra el régimen de Nicolás Maduro.

Patricia Bullrich confirmó la liberación de Nahuel Gallo: Fueron 448 días de secuestro

Patricia Bullrich confirmó la liberación de Nahuel Gallo: "Fueron 448 días de secuestro"
Tras 445 días, el gendarme Nahuel Gallo habló con su esposa desde prisión en Venezuela: Nos necesita fuertes

En diálogo con Antonio Laje en A24, Bullrich sostuvo que Gallo “está bien”, aunque visiblemente afectado por el tiempo de cautiverio y una huelga de hambre.

“Fueron 448 días de secuestro. Está bien, seguramente muy flaco, de acuerdo a cómo uno lo vio en sus primeras fotos. Llegó y se fue a que le hagan todos los chequeos médicos”, relató Bullrich.

El gendarme fue recibido por su familia y el gobernador de Catamarca. La Gendarmería le realizó un cordón de honor y entonó su marcha institucional en un momento que Bullrich definió como “muy emocionante y muy fuerte”.

Embed

El traslado y la incertidumbre

La dirigente explicó que el sábado por la noche comenzaron a circular versiones de que Gallo ya no estaba en el centro de detención conocido como “El Rodeo”. “A partir de las nueve y media empezamos a preguntar qué pasaba. El Foro Penal venezolano no tenía información”, indicó.

Según reconstruyó, horas más tarde un avión argentino que había salido desde San Fernando aterrizó en Venezuela para concretar el traslado. Bullrich señaló que el gobierno venezolano no lo entregó de manera directa a las autoridades argentinas, sino a través de un canal paralelo, en el marco de la tensión diplomática entre ambos países.

“Nosotros llevamos todas las gestiones a través del gobierno de Italia, que hoy representa formalmente a la Argentina en Venezuela, y también con Estados Unidos, pero sin contacto directo con el gobierno actual”, explicó.

Uno de los datos más impactantes que reveló es que Gallo no sabía con certeza que estaba regresando al país. “Cuando subieron dos miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y dos de la Gendarmería al avión, él les preguntó: ‘¿Dónde estoy? ¿Estoy en la Argentina?’. No sabía con quién estaba ni qué había pasado”, contó.

Recién al descender y ver a su madre, a su esposa y a su hijo tomó plena conciencia de que había vuelto al país.

La decisión de no interferir

Consultada sobre el rol de la AFA en el vuelo que concretó el traslado, Bullrich señaló que el Gobierno decidió no interferir en el operativo una vez que se confirmó que Gallo había salido de prisión.

“No hicimos nada ni interferimos porque teníamos miedo de que, si se generaba algún tipo de conflicto, lo volvieran a llevar a la cárcel. La decisión fue que salga, y después se verá cómo se discute el canal por el que se hizo”, afirmó.

Bullrich volvió a calificar la detención como “ilegal” y apuntó contra el régimen de Nicolás Maduro, al que responsabilizó por el secuestro del gendarme.

