Las rutinas nocturnas de baja intensidad favorecen un sueño reparador y reducen el estrés

Pero no se trató solo de una cuestión de cantidad. Los participantes también reportaron una mejor percepción subjetiva del descanso y registraron indicadores fisiológicos asociados a un sueño más profundo y estable.

Este hallazgo cuestiona la creencia tradicional de que cualquier tipo de ejercicio nocturno perjudica el descanso. Según los investigadores, el verdadero factor determinante es la intensidad del esfuerzo.

La clave está en la intensidad

El cuerpo humano responde de manera diferente según el tipo de actividad realizada. Mientras que los ejercicios vigorosos elevan significativamente la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y los niveles de adrenalina, las rutinas suaves tienen un efecto regulador.

Actividades como:

Estiramientos progresivos

Caminatas lentas

Yoga restaurativo

Tai chi

permiten disminuir la tensión muscular acumulada durante el día, reducir la activación mental y preparar el organismo para la transición hacia el sueño.

Por el contrario, ejercicios de alta exigencia —como entrenamientos de fuerza pesada, carreras prolongadas o sesiones intensas de ciclismo— pueden activar el sistema nervioso simpático, responsable del estado de alerta. Esta activación sostenida dificulta conciliar el sueño y puede afectar la profundidad del descanso.

Impacto en el control del azúcar en sangre

Uno de los aspectos más interesantes del estudio fue la mejora observada en los niveles de glucemia. Los participantes que realizaron movimientos suaves antes de dormir mostraron valores más estables de azúcar en sangre durante la noche.

Este dato resulta particularmente relevante en el contexto actual, donde las enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 presentan una incidencia creciente a nivel mundial. Mantener la glucosa dentro de parámetros saludables no solo reduce riesgos a largo plazo, sino que también mejora la calidad del descanso.

El ejercicio liviano nocturno podría convertirse, así, en una herramienta preventiva complementaria dentro de estrategias de bienestar más amplias.

La mirada de los especialistas

El cardiólogo deportivo Christopher Tanayan, integrante del sistema Northwell Health en Nueva York, sostiene que el problema no es entrenar de noche, sino hacerlo con demasiada exigencia.

Según explica el especialista, las actividades de intensidad baja a moderada pueden aliviar tensiones, disminuir el estrés y facilitar el proceso de relajación previo al descanso. El efecto adverso aparece cuando el entrenamiento es prolongado o extremadamente demandante.

Por ejemplo, una carrera nocturna de varias horas o una sesión de entrenamiento de alta intensidad pueden mantener elevado el ritmo cardíaco durante demasiado tiempo. En esos casos, el cuerpo tarda más en regresar a un estado basal compatible con el sueño profundo.

“Las prácticas como el yoga o los estiramientos fomentan la atención plena y ayudan a desconectar la mente de las preocupaciones diarias”, señala Tanayan, quien recomienda priorizar la calidad sobre la cantidad cuando se trata de ejercicio nocturno.

Qué tipo de ejercicios se recomiendan antes de dormir

Los expertos coinciden en que no todas las rutinas generan el mismo impacto. Para quienes buscan mejorar el descanso sin alterar los ciclos naturales del sueño, se sugieren actividades que promuevan la relajación y el equilibrio corporal.

Entre las opciones más recomendadas se encuentran:

Yoga restaurativo

Secuencias de estiramientos suaves

Tai chi o movimientos lentos y controlados

Caminatas tranquilas al aire libre

Estos ejercicios ayudan a:

Reducir la tensión muscular

Disminuir el estrés acumulado

Mejorar la digestión

Estabilizar la glucosa

Preparar el sistema nervioso para el descanso

Además, se aconseja dejar un margen mínimo de una hora entre la finalización del ejercicio y el momento de acostarse. Este intervalo permite que la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal desciendan gradualmente.

Duración ideal y precauciones

En cuanto al tiempo recomendado, los especialistas sugieren sesiones breves, de entre 30 y 45 minutos. Si la jornada fue especialmente estresante, incluso 20 minutos de movilidad suave pueden marcar una diferencia.

Algunas recomendaciones prácticas incluyen:

Evitar entrenamientos de alta intensidad cerca de la medianoche.

Finalizar la rutina con estiramientos prolongados.

Tomar una ducha tibia o caliente para favorecer la relajación muscular.

Practicar respiración profunda o meditación una vez en la cama.

Estas estrategias potencian el efecto positivo del ejercicio liviano y reducen la probabilidad de interrupciones nocturnas.

Los riesgos de excederse

En 2025, el investigador del sueño Josh Leota publicó un análisis en el que advirtió sobre los límites del ejercicio nocturno. Su trabajo concluye que las rutinas moderadas no afectan negativamente el descanso, pero prolongar la actividad durante horas o llevar la frecuencia cardíaca a niveles elevados sí puede alterar los ciclos fisiológicos.

Cuando el cuerpo se mantiene en estado de alerta:

Aumenta la temperatura corporal.

Se incrementan los niveles de adrenalina.

Se retrasa la liberación de melatonina.

Estos cambios pueden demorar el inicio del sueño y disminuir su profundidad, afectando la recuperación física y mental.

Por eso, los especialistas insisten en que el ejercicio nocturno no es ni universalmente perjudicial ni automáticamente beneficioso. Todo depende del tipo de actividad, la intensidad aplicada y el margen de tiempo previo al descanso.

Un cambio de paradigma en la salud cotidiana

El debate sobre el ejercicio antes de dormir refleja una transformación más amplia en la forma en que se entiende el bienestar. Las recomendaciones rígidas están siendo reemplazadas por enfoques más personalizados, basados en evidencia científica actualizada.

Para muchas personas que trabajan durante todo el día, la noche es el único momento disponible para moverse. Saber que una rutina suave puede mejorar el descanso en lugar de perjudicarlo abre una puerta significativa para incorporar hábitos saludables sin sacrificar horas de sueño.

La clave, reiteran los expertos, es escuchar al cuerpo y evitar los extremos. El movimiento consciente, breve y relajado puede convertirse en un ritual nocturno tan importante como apagar las pantallas o mantener una habitación oscura.