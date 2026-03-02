AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo tras los anuncios de Milei

AUH en marzo 2026: cuánto se cobra en mano

La Asignación Universal por Hijo se actualiza en marzo con el nuevo índice de movilidad. Con el incremento aplicado, el monto total de la prestación asciende a $132.814.

Sin embargo, como ocurre habitualmente, los titulares cobran de manera mensual el 80% del haber, equivalente a $106.251,20. El 20% restante es retenido por la ANSES y se abona una vez presentada la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto se eleva a $432.461 y se paga en su totalidad, sin retenciones mensuales.

AUH_ANSES_familia

Tarjeta Alimentar: el extra que no aumenta pero define el ingreso

Montos vigentes

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo

Familia con 1 hijo

AUH (80%): $106.271,20

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $158.521,20

Familia con 2 hijos

AUH (80% x2): $212.542,40

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $294.478,40

Familia con 3 hijos

AUH (80% x3): $318.813,60

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $426.875,60

Estos valores no incluyen el 20% retenido ni otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.