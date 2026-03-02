AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo tras los anuncios de Milei

Lo que sí está confirmado es que, desde el inicio del calendario de pagos de marzo, los titulares de la AUH percibirán un aumento del 2,9%, en línea con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
En cambio, la Tarjeta Alimentar no tendrá actualización y mantendrá los valores actuales. Esto se debe a que no está alcanzada por una fórmula automática de movilidad por inflación, a diferencia de la AUH, sino que su modificación depende de decisiones administrativas del Gobierno nacional. De este modo, el beneficio continúa sin cambios desde junio de 2024.
A continuación, el detalle de cómo quedaron las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social en marzo de 2026.
AUH en marzo 2026: cuánto se cobra en mano
La Asignación Universal por Hijo se actualiza en marzo con el nuevo índice de movilidad. Con el incremento aplicado, el monto total de la prestación asciende a $132.814.
Sin embargo, como ocurre habitualmente, los titulares cobran de manera mensual el 80% del haber, equivalente a $106.251,20. El 20% restante es retenido por la ANSES y se abona una vez presentada la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.
En el caso de la AUH por discapacidad, el monto se eleva a $432.461 y se paga en su totalidad, sin retenciones mensuales.
Tarjeta Alimentar: el extra que no aumenta pero define el ingreso
Montos vigentes
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo
Familia con 1 hijo
AUH (80%): $106.271,20
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total: $158.521,20
Familia con 2 hijos
AUH (80% x2): $212.542,40
Tarjeta Alimentar: $81.936
Total: $294.478,40
Familia con 3 hijos
AUH (80% x3): $318.813,60
Tarjeta Alimentar: $108.062
Total: $426.875,60
Estos valores no incluyen el 20% retenido ni otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.