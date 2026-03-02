En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Previsional

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo tras los anuncios de Milei

Luego de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y los anuncios de Javier Milei, te contamos a cuánto se van las prestaciones en marzo 2026.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo tras los anuncios de Milei

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo tras los anuncios de Milei
Leé también Libreta AUH 2026: hasta qué fecha se puede presentar y cuánto paga ANSES
AUH septiembre 2025: cuánto cobrás con aumento y pagos extras de ANSES

Lo que sí está confirmado es que, desde el inicio del calendario de pagos de marzo, los titulares de la AUH percibirán un aumento del 2,9%, en línea con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

En cambio, la Tarjeta Alimentar no tendrá actualización y mantendrá los valores actuales. Esto se debe a que no está alcanzada por una fórmula automática de movilidad por inflación, a diferencia de la AUH, sino que su modificación depende de decisiones administrativas del Gobierno nacional. De este modo, el beneficio continúa sin cambios desde junio de 2024.

A continuación, el detalle de cómo quedaron las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social en marzo de 2026.

AUH en marzo 2026: cuánto se cobra en mano

La Asignación Universal por Hijo se actualiza en marzo con el nuevo índice de movilidad. Con el incremento aplicado, el monto total de la prestación asciende a $132.814.

Sin embargo, como ocurre habitualmente, los titulares cobran de manera mensual el 80% del haber, equivalente a $106.251,20. El 20% restante es retenido por la ANSES y se abona una vez presentada la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto se eleva a $432.461 y se paga en su totalidad, sin retenciones mensuales.

AUH_ANSES_familia

Tarjeta Alimentar: el extra que no aumenta pero define el ingreso

Montos vigentes

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo

Familia con 1 hijo

  • AUH (80%): $106.271,20

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Total: $158.521,20

Familia con 2 hijos

  • AUH (80% x2): $212.542,40

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

  • Total: $294.478,40

Familia con 3 hijos

  • AUH (80% x3): $318.813,60

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

  • Total: $426.875,60

Estos valores no incluyen el 20% retenido ni otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.

