Diego Peretti brilla en Netflix con el estreno de su nueva película junto a Joaquín Furriel y Cazzu

La cabina telefónica descompuesta apareció como un elemento disruptivo. Desde allí se insinuó la posibilidad de comunicación con aquello que parecía perdido. Sin caer en explicaciones explícitas, el tráiler dejó entrever que la fantasía jugará un papel decisivo.

El debut de Cazzu que sorprendió a la industria

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la participación de Cazzu, cuyo nombre real es Juliana Cazzucheli. La artista jujeña dio el salto a la actuación luego de consolidarse como referente de la música urbana en América Latina.

Su desembarco en el cine llegó después de un año intenso. Lanzó el álbum Latinaje y publicó el libro Perreo, una revolución. Ahora decidió explorar otro lenguaje artístico. En el adelanto se la vio en el papel de una madre que vive en Ushuaia y que intenta sostener a su hija en medio de la tragedia.

Diego Peretti y Joaquín Furriel, dos pilares del relato

La presencia de Diego Peretti aportó solidez. En el tráiler se lo vio interpretar a Esteban, el vecino que cuida a la niña cuando su madre trabaja. Se trata de un hombre atravesado por problemas de alcohol y por una historia personal que todavía no se reveló por completo.

Por su parte, Joaquín Furriel también formó parte del elenco principal. Aunque el adelanto no mostró demasiadas escenas suyas, su presencia confirmó que la película apostó por intérpretes de trayectoria para sostener una historia compleja.

A ellos se sumó la actriz peruana Elena Romero, quien completó un reparto diverso y de peso internacional.

Tierra del Fuego como escenario y símbolo

La historia se ambientó en los paisajes impactantes de Tierra del Fuego, con escenas rodadas en Ushuaia. El entorno natural no funcionó solo como fondo visual. Se convirtió en parte esencial del relato.

El viento constante, el frío y la inmensidad del paisaje reforzaron la sensación de aislamiento. La cabina telefónica descompuesta apareció en medio de ese escenario casi inhóspito. Como un objeto fuera de tiempo. Como un puente entre mundos.

La dirección estuvo a cargo de Juan Cabral, quien apostó por una narrativa que combinó realismo y elementos mágicos. El resultado fue una estética cuidada, con planos abiertos y una fotografía que resaltó la potencia del sur argentino.

Risa y la Cabina del Viento

La música de Babasónicos, una confirmación clave

Otro anuncio que generó entusiasmo fue la confirmación de la participación musical de Babasónicos. La banda aportará canciones a la banda sonora, lo que sumó un atractivo adicional.

El adelanto incluyó fragmentos musicales que acompañaron las imágenes con un tono melancólico y envolvente. La elección no fue casual. Babasónicos ha sabido explorar climas intensos y atmósferas cargadas de emoción. Su presencia reforzó la identidad del proyecto.

Lo que se sabe del estreno en cines y Netflix

El avance anticipó que el estreno será en abril y que llegará exclusivamente a cines. Luego se espera que se sume al catálogo de Netflix. Esa decisión reforzó la apuesta por la experiencia en pantalla grande.

La estrategia generó expectativa. Tras su reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la película consolidó un recorrido que combinó prestigio y potencial comercial.

Mirá el tráiler de "Risa y la cabina del viento"