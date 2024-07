Javier Milei en la exposición Rural: el Presidente reafirmó su compromiso de sacarle las retenciones al campo

Con respecto a qué pasará con las retenciones, en la previa al discurso del Presidente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó: "Tenemos que ir paso a paso, en la medida que se baja el gasto público ir sacando impuestos distorsivos".

Antes del mensaje Milei, fue el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, quien le hizo un pedido al Presidente: “Los productores necesitamos la certeza de que va a quitar las retenciones”, planteó.

“El productor no es un especulador, sino una persona eficiente en el manejo de lo que produce. Debe usar su producción para liquidarla sin más, sino pensar en pagar sus costos, equiparse de maquinaria, personal, insumos, preservar el suelo, su principal recurso, y no menos importante, proveer sus necesidades personales y las de su familia”, dijo y planteó que “no se llame especulación a lo que es simplemente sana y buena administración”.

El mensaje de Javier Milei al campo

“Es simplemente un hecho, una verdad inobjetable, que los días más felices de la historia argentina fueron los días más felices del campo, y que los días más duros en la historia argentina fueron los momentos más duros para la actividad agropecuaria. Cuando al campo argentino le fue bien, a todos los argentinos les fue bien”, inició.

"Cultivar es suelo es servir a la patria. No se me ocurre un lema más adecuado para nuestra Nación", expresó Milei. "La política castigó al campo con impuestos para financiar sus aventuras dirigistas. Prometieron que era para industrializar al país, con el tiempo les prometieron que competerían de manera genuina y que habría más trabajo. Se acompañó con un proceso de difamación al agro", resaltó Milei sobre el rol del Estado en el sector agropecuario en los últimos 100 años.

"Lograron que la sociedad avalara ese castigo a la gallina de huevos de oros de la Argentina. Se despilfarraron la riqueza y nos entregaron un país donde 7 de cada 10 menores de 14 años son pobres", sostuvo el jefe de Estado. En esta línea, elogió a los productores del campo, a quienes calificó de "héroes".

También elogió a la generación del 80 por permitir el desarrollo del campo y dijo que fue la "era dorada" del país. "No hay contradicción entre el campo y la industria, el sector ya lo demostró. El período de más desarrollo industrial fue durante la expansión agrícola y no durante la fracasada sustitución de importaciones", afirmó.

"Comercializar con el mundo es bueno, no malo. Cuanto más abramos el comercio, nos irá mejor. El comercio no fundió a nadie", subrayó. "Venimos a sacarle la bota asfixiante a los productores. La verdadera carga que tiene el sector privado es la del sector público dentro de la economía. El 30% de ajuste fiscal lo hizo este Gobierno. Le estamos sacando la bota de encima para que vuelva a ser el sector privado el que produzca y genere riqueza. Lo hacemos porque entendemos que los empresarios son benefactores sociales".

En este sentido, el Presidente reconoció que su gestión quiere que "el campo esté en el centro de este nuevo contrato social".