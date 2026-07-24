Cristina Kirchner suma a un abogado de Lula para llevar la causa Vialidad a tribunales internacionales

Quién es Rafael Valim

Rafael Valim cuenta con más de 20 años de trayectoria académica y profesional. Es especialista en Derecho Público, Derecho Constitucional y derechos humanos, además de poseer un doctorado y una maestría otorgados por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo.

Entre sus trabajos más conocidos figura el libro Lawfare: una introducción, que escribió junto a Cristiano Zanin, actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y exabogado de Lula da Silva, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins.

La incorporación de Valim se produce después de que la Corte Suprema rechazara los recursos presentados por Cristina Kirchner. (Foto: Instagram @rafael__valim)

A lo largo de su carrera también participó en distintos procesos ante organismos y tribunales internacionales, una experiencia que fue valorada por la defensa de la ex presidenta para esta nueva etapa judicial.

La incorporación del abogado en la defensa de Cristina

La incorporación de Valim se produce después de que la Corte Suprema rechazara los recursos presentados por Cristina Kirchner y por el resto de los condenados para evitar la actualización del monto del decomiso establecido en la causa.

Con esa resolución quedó firme la obligación de reintegrar al Estado $685.000 millones, cifra que la Justicia determinó como parte del perjuicio ocasionado a la administración pública en el expediente investigado.

Rafael Valim cuenta con más de 20 años de trayectoria académica y profesional. (Foto: Instagram @rafael__valim)

La causa Vialidad concluyó con la condena de la ex presidenta por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Además de la pena de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el fallo dispuso el decomiso de bienes por el monto fijado por los jueces.

La sentencia fue ratificada en todas las instancias judiciales del país. Frente a ese escenario, la defensa de Kirchner buscará trasladar la discusión al plano internacional con el objetivo de cuestionar la condena y las medidas derivadas del fallo.