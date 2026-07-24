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SUAF de ANSES: Javier Milei confirmó el aumento para AGOSTO 2026

El Ejecutivo estableció las escalas del salario familiar destinadas a los trabajadores independientes. La suba por movilidad del 1,9% modifica los valores por hijo y los topes de facturación vigentes del régimen simplificado.

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SUAF de ANSES: Milei confirmó el aumento para AGOSTO 2026

SUAF de ANSES: Milei confirmó el aumento para AGOSTO 2026

El Gobierno nacional estableció los nuevos montos para las asignaciones familiares agrupadas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), alcanzando a los pequeños contribuyentes del Monotributo ordinario y del Monotributo Social. Tras procesarse la variación del IPC del 1,9%, la tabla de asignaciones por hijo registra una actualización proporcional para el cobro del mes que viene.

Leé también SUAF ANSES agosto 2026: los nuevos montos y topes para monotributistas
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El cruce de datos entre la AFIP y la entidad previsional determinará el valor exacto a liquidar a cada trabajador independiente según la categoría en la que se encuentre inscripto al momento de la liquidación de haberes.

¿Cuánto se cobra por hijo en el SUAF según la categoría del monotributo?

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SUAF de ANSES: Milei confirmó el aumento para AGOSTO 2026

Para las categorías más bajas del régimen simplificado (A, B y C) y para el Monotributo Social, el valor de la asignación por hijo asciende a $75.438,60 por cada menor a cargo. Esta suma se transfiere de manera directa a la cuenta sueldo o caja de ahorro declarada por el titular.

A medida que el contribuyente escala a tramos de mayor facturación (categoría D en adelante), el importe del beneficio disminuye progresivamente según la tabla oficial del Estado. En zonas geográficas con diferenciales por zona desfavorables, se aplican coeficientes que incrementan el importe final cobrado.

¿Cuáles son los límites de ingresos para no perder la asignación familiar?

El Estado impone topes máximos de ingresos individuales para mantener el derecho a cobrar el salario familiar. Si uno de los integrantes del grupo familiar supera el techo individual pautado por decreto del Ejecutivo, el beneficio se suspende automáticamente de manera generalizada para todo el grupo.

En el caso particular de los monotributistas, existe una incompatibilidad total para percibir salarios familiares a partir de la Categoría I inclusive. Aquellos contribuyentes que superen los umbrales de facturación permitidos dejan de percibir la prestación por hijo de forma definitiva.

¿Cómo controla el Estado los requisitos del padrón SUAF?

La entidad previsional realiza cruzamientos de información sistemáticos con el fisco nacional para verificar la consistencia de los ingresos declarados. Si el contribuyente mantiene sus cuotas al día y sus datos filiales validados por la administración, el aumento del 1,9% se aplicará automáticamente en su cuenta sin gestiones extras.

Las asignaciones bajo la modalidad SUAF son incompatibles con la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los aportantes pueden comprobar su liquidación accediendo al portal oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Fechas de cobro: días de pago del SUAF para monotributistas en agosto de 2026

Las fechas de pago del salario familiar coinciden con el calendario de las asignaciones sociales:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • SUAF y Monotributo: El Gobierno actualizó los montos de asignación familiar para monotributistas ordinarios y sociales con un aumento del 1,9%.
  • Topes de Ingresos: Se mantienen los límites de facturación individual para acceder al beneficio, con incompatibilidad a partir de la Categoría I.
  • Fechas de Cobro: Los pagos del salario familiar para monotributistas en agosto de 2026 se distribuirán según la terminación del DNI del 10 al 21.
Resumen generado por Thinkindot AI
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