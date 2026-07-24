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El posteo de Javier Milei sobre los argentinos que genera revuelo en medios del mundo

La campaña antiargentina sigue pese a los días transcurridos desde la final del Mundial 2026. Algunos, como Antonela Roccuzzo, ensayaron respuestas ante los ataques injustificados. También lo hizo el Presidente y la prensa mundial lo destaca.

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El presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei, en el contraataque de la Argentina ante los ataques contra nuestro país. (Foto: A24.com)

"El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo". Es el posteo del presidente Javier Milei, que aparece decidido a contrarrestar o replicar a los ataques contra la Argentina que no cesan en los medios y en las redes sociales. Y agregó: "Lo siento, pero alguien lo tenía de decir".

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El posteo de Javier Milei. El contraataque de la Argentina ante las críticas que siguen lloviendo sobre Messi, la Scaloneta y el país en general. (Foto: cuenta de X de Javier Milei)

El posteo de Javier Milei. El contraataque de la Argentina ante las críticas que siguen lloviendo sobre Messi, la Scaloneta y el país en general. (Foto: cuenta de X de Javier Milei)

El mandatario retoma la primera respuesta, a modo de contragolpe, que publicó antes. "¿Tienes enemigos? Bien. Significa que has defendido algo en algún momento de tu vida", fue su primer posteo ante la serie de ataques a nivel mundial contra el país y la selección.

La defensa asumida por el presidente argentino rebotó en varios medios internacionales. Por ejemplo, Marca, el medio español tituló noticia: "Javier Milei se suma a la conspiranoia desatada en Argentina tras el Mundial: 'Nos tienen celos'".

A cinco días de terminado el mundial, la Argentina sigue ocupando más lugar en los medios del mundo y en las redes que España. Tal vez eso refleje la importancia de Messi y la selección en el fútbol. Aunque sea el subcampeón.

Milei: "Nos tienen celos"

Esa frase en el posteo del presidente parece resumir lo que sentimos los argentinos en estos días. España fue un justo ganador de un partido de fútbol. Todo lo demás, no solo es exagerado sino injusto y mentira. Diferentes medios internacionales ya tomaron la respuesta del presidente argentino.

Marca, de España, resumió los mensajes de ayer y de este viernes. Dice: "El mandatario publicó en Instagram imágenes con mensajes como "¿Tienes enemigos? Significa que alguna vez defendiste algo. Nosotros defendemos a la Argentina", o "El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo".

Luego, destaca otra frase del posteo del día anterior: "Ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos".

Otro de los medios que reflejó el contraataque presidencial fue la página online de TV Azteca.

En su portal dice: "Javier Milei, presidente de Argentina, habló tras toda la polémica surgida en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026". También, como Marca, resume los mensajes presidenciales y destaca la foto con la camiseta argentina y si frase: "Viva la Argentina, carajo".

Otro medio español, que más que festejar la Copa siguen atacando a la Argentina, recogió los dichos de Milei con una crítica: El presidente de Argentina publica en sus redes un mensaje que se puede aplicar a cualquier temática que se quiera elegir, reforzando su “mecanismo de victimización”.

Aunque llamar "victimización" a una defensa lógica ante tantos ataques en serie, no parece lo más justo. Lo extraño es que en el mismo artículo, AS cita al sociólogo Max Weber para analizar los posteos de Milei. Y puesto a seguir con las ironías cuando comenta que Milei no viajó a Nueva York para ver la final en Buenos Aires con su hermana. As dice: "Una suerte que, el domingo 19 de julio no llegó".

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