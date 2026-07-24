El posteo de Javier Milei sobre los argentinos que genera revuelo en medios del mundo

Milei: "Nos tienen celos"

Esa frase en el posteo del presidente parece resumir lo que sentimos los argentinos en estos días. España fue un justo ganador de un partido de fútbol. Todo lo demás, no solo es exagerado sino injusto y mentira. Diferentes medios internacionales ya tomaron la respuesta del presidente argentino.

Marca, de España, resumió los mensajes de ayer y de este viernes. Dice: "El mandatario publicó en Instagram imágenes con mensajes como "¿Tienes enemigos? Significa que alguna vez defendiste algo. Nosotros defendemos a la Argentina", o "El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo".

Luego, destaca otra frase del posteo del día anterior: "Ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos".

Otro de los medios que reflejó el contraataque presidencial fue la página online de TV Azteca.

En su portal dice: "Javier Milei, presidente de Argentina, habló tras toda la polémica surgida en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026". También, como Marca, resume los mensajes presidenciales y destaca la foto con la camiseta argentina y si frase: "Viva la Argentina, carajo".

Otro medio español, que más que festejar la Copa siguen atacando a la Argentina, recogió los dichos de Milei con una crítica: El presidente de Argentina publica en sus redes un mensaje que se puede aplicar a cualquier temática que se quiera elegir, reforzando su “mecanismo de victimización”.

Aunque llamar "victimización" a una defensa lógica ante tantos ataques en serie, no parece lo más justo. Lo extraño es que en el mismo artículo, AS cita al sociólogo Max Weber para analizar los posteos de Milei. Y puesto a seguir con las ironías cuando comenta que Milei no viajó a Nueva York para ver la final en Buenos Aires con su hermana. As dice: "Una suerte que, el domingo 19 de julio no llegó".