Javier Milei viaja a Córdoba para disertar ante empresarios en la Bolsa de Comercio

El presidente Javier Milei retomará su agenda en la Argentina luego de su viaje a España, donde participó del Madrid Economic Forum 2026, un encuentro que reunió a empresarios, economistas y referentes políticos vinculados al liberalismo.
El Presidente retomará su agenda con una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Durante su visita a Madrid volvió a cuestionar con dureza a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla.
Milei viaja a Córdoba para dar un discurso en la Bolsa de Comercio
El presidente Javier Milei retomará su agenda en la Argentina luego de su viaje a España, donde participó del Madrid Economic Forum 2026, un encuentro que reunió a empresarios, economistas y referentes políticos vinculados al liberalismo.
Tras regresar al país el domingo por la mañana, el mandatario tiene previsto encabezar este lunes una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde hablará ante empresarios y dirigentes locales en un contexto de creciente tensión con sectores industriales.
Durante su visita a Madrid, Milei también reiteró su respaldo al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien mantiene afinidad política y económica.
El Presidente disertará a partir de las 12.30 en la capital cordobesa, acompañado por el vocero presidencial Manuel Adorni. En el evento también participarán el titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, y el ex presidente del Banco Central Guido Sandleris, actual referente de la Fundación Ecosur.
El encuentro se producirá en medio de un clima tenso entre el Gobierno y algunos referentes del sector empresarial, luego de los cuestionamientos públicos que el mandatario lanzó contra importantes grupos industriales.
Durante su discurso en Madrid, Milei volvió a apuntar contra el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, al comparar los precios del acero durante gobiernos anteriores con los valores actuales.
El mandatario sostuvo que, mientras administraciones pasadas criticaban a ciertos empresarios, luego terminaban pagando precios muy superiores por insumos clave para la industria.
En esa línea, también apuntó contra el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate y accionista de Aluar.
Milei cuestionó el precio de los neumáticos en el país y aseguró que en el pasado se vendían a valores mucho más altos que en otros mercados internacionales.
El Presidente además acusó al empresario de haber ejercido presión sobre distintos gobiernos durante años para obtener beneficios para sus compañías, en referencia a políticas de protección industrial.
Las declaraciones se suman a una serie de críticas recientes del mandatario hacia lo que suele denominar “empresarios prebendarios”, en el marco de su defensa de un modelo económico basado en la apertura comercial y la reducción de regulaciones.
El discurso que Milei brindará en Córdoba será seguido con atención por el sector productivo, ya que podría profundizar el debate sobre la relación entre el Gobierno y el empresariado argentino en medio del proceso de reformas económicas impulsado por la Casa Rosada.