Jorge Macri analizó la derrota del PRO: "La división extrema de nuestro espacio no ayudó"

Además, el alcalde porteño señaló que no era "momento de hacer autocrítica" pero confió que sentía "frustración" por "no haber logrado instalar una agenda de nuestra ciudad". "La división extrema de nuestro espacio no ayudó", focalizó.

"Le deseo éxito a (Manuel) Adorni. Creo que Santoro hizo una buena elección, parecida a lo que suele hacer", señaló sobre los contrincantes del PRO y afirmó: "No soy de los creen que cuando la gente, te vota, vota bien y cuando no te vota, la gente vota mal. Hay algo que no interpretamos bien".

Sobre la campaña, analizó que la "elección se nacionalizó", y sobre el tercer lugar conseguido con el 15,92% de los votos, opinó: "Está bien, es el lugar donde la gente nos puso". "Así como hace 17 meses festejaba yo el 50% de los votos, hoy sacamos el 16% y a seguir gobernando", replicó.

"La única buena noticia es que yo hasta ahora tenía siete legisladores, me quedaban cinco, ahora voy a tener 11. Estoy mejor que antes", completó.