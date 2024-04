Jorge Macri opinó sobre el conflicto universitario: "La UBA también debería hacer un esfuerzo"

"Si bien es icónica, es cierto que es razonable que si todo el mundo está haciendo un esfuerzo, la UBA también lo haga", explicó el dirigente porteño en una entrevista para Radio Con Vos.

Y agregó: "Hay cosas que pasan por fuera de nosotros como Gobierno que son tan o más importantes que nosotros mismos. La UBA no depende de mí, pero para la Ciudad de Buenos Aires es súper relevante”.

Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, habló sobre la situación que atraviesa la institución y alertó que "si no hay dinero" para hacer frente a las necesidades presupuestarias, "no va a quedar otra que cerrarla".

En este sentido, el funcionario de la casa de altos estudios señaló que espera que desde el Gobierno brinden fondos ya que, de no ser así, la UBA deberá cerrar o dejar de llevar a cabo sus funciones.

Según el ex decano de la Facultad de Medicina de la UBA, la plata que llegó para el rubro Educación fue en enero y febrero a valores del año pasado y en marzo prometieron un 70% de refuerzo, pero eso "todavía no llegó". Además, sostuvo que en mayo también debería llegar otro 70%.

Las universidades dicen que tendrán que cerrar si no entran más fondos.

Jorge Macri opinó sobre el aumento de los senadores sin hablar de Loustau

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri también habló acerca del aumento de sueldo de los senadores, el cual pasó de ser de 1,9 millones a $7,2 millones en bruto.

"No comparto lo de los senadores del PRO y prefiero no hablar de Lousteau", afirmó Macri en declaraciones con Lorena Maciel en Radio con Vos. Mientras que agregó: "El PRO no votó a favor, podría haber sido más explícito".

Por su parte, este viernes, el senador Martín Lousteau defendió la actualización salarial: “El vocero del Presidente estaba cobrando tres veces más”.