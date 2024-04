El rector de la UBA alertó que si no se obtienen los fondos necesarios, van a "tener que cerrar"

El ex decano de la Facultad de Medicina de la UBA expresó su preocupación por la situación económica y la incertidumbre respecto al financiamiento futuro de la institución. "La idea nuestra es no cerrar. Quiero pensar que el Gobierno va a modificar su conducta y nos va a dar los fondos. Si no nos dan los fondos, vamos a tener que cerrar o dejar de hacer las funciones que hacemos", señaló.

Gelpi también criticó la política del Gobierno en relación con la educación pública, la salud pública y la ciencia pública, acusándolo de realizar recortes indiscriminados.

ricardo gelpi rector UBA.jpg Ricardo Gelpi, rector de la UBA.

En cuanto a la posible imposición de aranceles a los estudiantes extranjeros, explicó que estos representan solo un 6% del total de alumnos de la UBA y que cualquier arancel sería insignificante para las arcas de la universidad, ya que estos estudiantes contribuyen a través de los impuestos que pagan y enriquecen el intercambio académico.

Por último, Gelpi destacó la importancia de mantener la gratuidad de la educación universitaria y señaló que cualquier cambio en este sentido requeriría una modificación de la Constitución.