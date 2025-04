Jorge Macri opinó sobre la caída de los pliegos de los jueces de la Corte: "No festejo la derrota del Gobierno"

Además, destacó el apoyó a la gestión de Javier Milei: “Todo el año pasado fuimos aliados del Gobierno, aún votando en el Congreso leyes muy incómodas, que si hubiésemos sido populistas no las apoyábamos, pero ahora vienen con la motosierra a la Ciudad y se equivocan, la motosierra ya fue, yo la uso para podar árboles y mejorar la calidad de vida de la gente”.

“Yo voté a Javier Milei, y lo volvería a hacer porque mi límite es el kirchnerismo, por eso lo voté, me gustaría tener una mejor relación con la Libertad Avanza, pero con esta pelea gana Santoro”, indicó Macri.

Jorge Macri apuntó contra Larreta: “Es un opositor”

En tanto volvió a apuntar contra Horacio Rodríguez Larreta: “Hoy Larreta es un opositor más, si es del PRO me podría llamar y si tiene una idea, mejor, tiene mi teléfono. Si Larreta tiene ideas que las diga para enfrentar a los problemas de salud mental por ejemplo”.

En tanto sobre la disputa legislativa con la Libertad Avanza aclaró: “No saben la diferencia entre el Centro cultural San Martín y el teatro San Martín, no conocen la Ciudad” y además analizó: “Mauricio (Macri) ha tenido una enorme generosidad y este viaje a EEUU de Milei no ayuda, mostrar debilidad institucional no genera confianza, necesitamos presupuesto, generar laburo y para la gente que la está pasando muy mal y que cambió el consumo porque a principio del mes paga deudas y ya no consume”.