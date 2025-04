Extrema tensión entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel mientras el Senado define los pliegos de Lijo y García Mansilla

Por el contrario, en la Casa Rosada este jueves seguían defendiendo la decisión del presidente de designar por decreto y en comisión, a los jueces García Mansilla y Ariel Lijo, y sostenían que la designación por decreto presidencial "es válida por un año".

Con ese argumento, en el entorno del presidente sostienen que más allá de la decisión del Senado, ambos jueces designados por decreto podrán seguir en sus cargos hasta fin de año.

El argumento del Gobierno fue confirmado por el vocero Manuel Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada: "el Poder Ejecutivo no intervendrá más en el tema, porque los dos jueces fueron designados por decreto".

Consultado sobre las críticas de la oposición y qué haría Milei si se cayera el pliego de García Mansilla, Adorni reiteró que el juez ya fue designado y juró ante la Corte por lo que dependerá de lo que él decida hacer", en cuanto a su permanencia en la Corte, en la que ya firmó varias acordadas.

"Es un tema estrictamente jurídico, la decisión pasará por García Mansilla, decidir si sigue en el cargo. Es una decisión de él en la que nosotros no interferimos", agregó el vocero de Milei.

villarruel senado.avif

Pero la interna política estalló contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuando desde las redes sociales una cuenta atribuida al influyente asesor presidencial, Santiago Caputo -uno de los operadores del Gobierno en materia judicial-, la acusó de haber operado para que la oposición consiga quorum para la sesión en la que buscaban rechazar a ambos pliegos de los candidatos de Milei a la Corte.

La cuenta en X, "@MileiEmperador", preguntaba "qué hace la Vicepresidente de la Nación en ejercicio de la Presidencia de la Nación en su despacho del Senado, operando la sesión de hoy? Casi seguro que es un delito eso".

Así, la cuenta atribuida a Caputo la acusaba de cometer "un delito" por ocupar en simultáneo los cargos de titular del PEN y del Senado. Un cruce similar había protagonizado el propio presidente Milei durante su viaje a Roma el año pasado para participar de la cumbre del G20 cuando Villarruel presidió una polémica sesión que terminó con la expulsión del senador aliado al oficalismo, detenido por corrupción, Edgardo Kueider, al mismo tiempo que ejercía a cargo del PEN .

"¿Qué pasa si la Vicepresidente preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Poder Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación Interino? Está ocupando dos cargos y eso violenta la división de poderes", había dicho Milei en declaraciones periodísticas el 13 de diciembre de 2024.

Javier Milei y Santiago Caputo. Foto LLA..jpg

lanzó el usuario de X atribuido a Santiago Caputo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MileiEmperador/status/1907836837667783138&partner=&hide_thread=false Que hace la Vicepresidente de la Nacion en ejercicio de la Presidencia de la Nación en su despacho del Senado operando la sesión de hoy? Casi seguro que es un delito eso. — John (@MileiEmperador) April 3, 2025

La respuesta de Villarruel también en redes sociales no tardó en llegar: "Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del Presidente Milei a USA, me encuentro en ejercicio de la Presidencia", salió a aclarar la vicepresidenta, Victoria Villarruel este jueves a la tarde.

Pareció una respuesta directa a acusaciones que en los pasillos de la Casa Rosada y de una cuenta en X atribuida al asesor Santiago Caputo, la acusaban de "cometer un delito" y "operar" contra la aprobación de los pliegos de los dos candidatos del Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia.

La propia Villarruel había admitido en una entrevist televisiva el año pasado, su rechazo a la designación del juez Ariel Lijo, lo que le valió el congelamiento de la relación política y personal con el presidente y su expulsión de las reuniones de gabinete de la Casa Rosada.

"Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del Presidente Milei a USA, me encuentro en ejercicio de la Presidencia", salió a aclarar la vicepresidenta, Victoria Villarruel este jueves a la tarde, en lo que pareció una respuesta directa a acusaciones que en los pasillos de la Casa Rosada y de una cuenta en X atribuida al asesor Santiago Caputo, la acusaban de "cometer un delito" y "operar" contra la aprobación de los pliegos de los dos candidatos del Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Javier Milei y el senador de LLA, Bartolomé Abdala cuestionado por los gastos de la casta en asesores en el senado. Foto archivo..webp

Villarruel se despegó del resultado que se estima será adverso para el Gobierno y responsabilizó al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala y "lo que decidan los senadores" sobre "la sesión para votar los pliegos de los 2 jueces de la Corte ingresados hace más de un año que será conducida por el Presidente Provisional del Senado, el Senador Abdala".

"De esta forma lo que ocurra en la sesión lo decidirán los senadores como corresponde al Poder Legislativo en su función institucional", salió a responder Villarruel, en otro cruce de mensajes con la Casa Rosada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VickyVillarruel/status/1907845037490131332&partner=&hide_thread=false Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del Presidente Milei a USA, me encuentro en ejercicio de la Presidencia. Por lo cual, la sesión del Senado donde se tratarán los pliegos de los 2 jueces de la Corte ingresados hace más… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 3, 2025

Fuentes del Senado confirmaron a A24.com que la vicepresidenta -que no cuenta con despacho en la Casa Rosada como ocurría en gobiernos anteriores- "estuvo este jueves en su oficina como cada vez que Milei se va de viaje".

Admiten que Villarruel mantuvo reuniones con senadores y dirigentes políticos "como siempre", y según pudo saber este portal, además de senadores, recibió a la Secretaria Administrativa que presentó la renuncia y que hoy fue aceptada, a modo de despedida".

Renunció la secretaria Administrativa del Senado y le aceptaron la dimisión en medio de la tensión por los pliegos de Lijo y García Mansilla. Foto Senado..avif

Al inicio de la sesión fue aceptada la renuncia “indeclinable por razones personales” de la ahora ex secretaria administrativa del Senado María Laura Izzo.

La funcionaria fue reconocida por casi todo el pleno de la Cámara alta, luego de que semanas atrás, el oficialismo fracasara en su intento de llevar al recinto la renuncia de Izzo, y votar a un reemplazante cercano a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y ratificar al resto de autoridades. Excepto por lo de la ahora ex secretaria administrativa, el resto quedará para una próxima sesión.