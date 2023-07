Jorge Macri respondió con ironía las críticas de Martín Lousteau: "El que no tiene mucha experiencia..."

image.png

“Yo conozco bien esta ciudad, el que no tiene mucha experiencia en gestión es él. No voy a hablar de Lousteau. ¿Cuántas veces dijo que no conozco la Ciudad y todo eso? ¿125 veces?”, afirmó con ironía en radio Con Vos.

Así, a la interna que encabezan Larreta y Bullrich se suma una más y a poco más de un mes de las PASO son los aspirantes a la gobernación porteña los que se sacan chispas.

"Su experiencia de gestión fue en el Banco Provincia con Felipe Solá, y en el Ministerio de Economía con el kirchnerismo", señaló el precandidato del PRO, minimizando su recorrido en la gestión pública. "Yo me preparé en una ciudad vecina", cerró.

image.png

En medio de los cruces internos, Jorge Macri recorrió Recoleta con Patricia Bullrich

El precandidato a jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y la precandidata a presidenta Patricia Bullrich se mostraron juntos este viernes en una recorrida por el barrio de Recoleta, al término de una semana en la que la exministra de Seguridad y su rival en las PASO, Horacio Rodríguez Larreta, protagonizaron un cruce intenso.

Según se informó en un comunicado, Macri y Bullrich se reunieron con vecinos de las comunas 1, 2 y 14 con el objetivo de "escuchar sus inquietudes y problemáticas sobre diversos temas vinculados a la Ciudad".

El encuentro se llevó a cabo en el bar "El Correo", de Recoleta. Los dirigentes del PRO fueron hasta allí caminando juntos y dialogaron con los vecinos por más de una hora y media.

image.png

La actividad se realizó luego de que el martes, en declaraciones a La Red, Rodríguez Larreta dijera que el modelo que propone Bullrich es como el de Mauricio Macri y que eso "fracaso" en la Argentina.

El jefe de Gobierno porteño afirmó que la exministra de Seguridad "propone desde el mensaje fuerte", pero advirtió que esa "es la historia de la Argentina, 100 años de antinomia, que el que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo".

Consultado sobre si ese modelo es el que representa Macri, afirmó: "Es lo que intentó Mauricio Macri, yo propongo algo diferente. Que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo".