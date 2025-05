José Luis Espert apuntó contra Kicillof por la situación bonaerense: "Es necesario motosierra y hacha"

“Que los bonaerenses se queden tranquilos que lo que ellos necesitan para controlar los ingresos de la gente no lo van a tener. Los datos lo tendrán para atrás, pero no para adelante, si no firma los convenios con el Gobierno Nacional no lo va a tener, porque lo provee la nación”, sostuvo.

Además, el diputado amplió: “No van a tener la información, porque es un tema federal. Entiendo el miedo de la gente por el demente de Kicillof pero no van a tener el elemento clave que es el ingreso y el consumos de la gente”.

Embed JOSÉ LUIS ESPERT: "VOLVEMOS A LO QUE DEBERÍA HABER SIDO SIEMPRE EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS"



“Me sorprende la desesperación del "soviético" de sacarle plata a la gente. Esto se hace para impedir el lavado de dinero. El argentino si sigue como quiere Kicillof termina en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, comentó el legislador.

A su vez cuestionó: “A Castillo, el dueño de la Salada, no lo persiguieron con 62 autos, con su flota de autos de lujo, ahí está la postura del fracaso de su postura. Este régimen lo vamos a defender, y la provincia que persiga a gente por sus ingresos no va recibir beneficios, ni información, no va a tener cómo”.

El duro diagnóstico de Espert de la provincia de Buenos Aires

“Como la economía está creciendo la gente va a sacar los dólares del colchón. Voy a ser el candidato de la Libertad Avanza, lo dijo el presidente. Somos anti misterio, un liberalismo popular que le sirve a la gente, no a los ricos. Vamos a ir juntos con el PRO, no creo que Kicillof unifique, sería una derrota del gobernador con Cristina Kirchner”, dijo Espert.

Y por último destacó: “En la provincia de Buenos Aires es motosierra y hacha, está todo destruido después de 100 años. La motosierra es más suave, los bonaerenses necesitan algo más fuerte, desde el ministerio de educación, la seguridad, la salud, que hay que hacer un nuevo sistema porque hay que detonarlo”.