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El jugador 27 de Scaloni: quién podría ser el convocado sorpresa de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El cuerpo técnico de la Albiceleste analiza repetir la fórmula de Qatar 2022 y sumar un futbolista extra a la delegación que viajará a Estados Unidos. ¿Quién sería?

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El jugador 27 de Scaloni: quién podría ser el convocado sorpresa de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La expectativa por conocer la nómina definitiva de los defensores del título mundial entra en su etapa de máxima ebullición. La información de última hora referida a la Selección Argentina indica que el grupo conducido por Lionel Scaloni podría viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 con 27 jugadores, uno más de lo previsto habitualmente en las planificaciones tradicionales.

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Si bien la nómina oficial ante la FIFA se limitará estrictamente a los 26 nombres reglamentarios, el cuerpo técnico evalúa seriamente la chance de añadir a Santiago Beltrán, arquero de River, para que trabaje a la par del resto de los citados tal como ocurrió con Federico Gómes Gerth en Qatar 2022. Según informó ESPN, existen dos opciones para el juvenil: que se desempeñe como sparring durante toda la Copa del Mundo o que acompañe al plantel hasta el 16 de junio (fecha límite para realizar reemplazos por lesión) y luego regrese a Núñez.

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Cabe destacar que, si bien Emiliano "Dibu" Martínez confesó ayer tras ganar la Europa League con el Aston Villa que sufrió la rotura de un dedo en la entrada en calor, esta dolencia no le traerá problemas para el torneo. De hecho, la decisión de convocar a Beltrán como cuarto arquero se estaba barajando antes de la final disputada por el Dibu ante el Friburgo, por lo que responde a una elección estrictamente de planificación grupal.

¿Cuándo se sumará Santiago Beltrán a la Selección Argentina?

El cronograma del arquero está ligado a la definición del ámbito local. Beltrán afrontará la final que enfrentará a River contra Belgrano por el Torneo Apertura este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y luego quedará afectado a la Selección nacional.

La predisposición de su club es total, al punto de que Eduardo Coudet prescindiría de él para el último compromiso de River por Copa Sudamericana ante Blooming, pactado para el miércoles 27 de mayo en el Monumental, facilitando su inmediata incorporación bajo las órdenes de Scaloni.

Cuándo se presenta la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026

A diferencia de otras potencias internacionales como Francia o Brasil, el director técnico argentino optó por tomarse el mayor tiempo posible para definir el corte. La nómina de la Selección que defenderá el título ganado en Qatar 2022 debe quedar presentada a más tardar el sábado 30 de mayo.

Dos días después, el 2 de junio, el organismo internacional difundirá las listas oficiales de las 48 selecciones participantes. Cabe recordar que la prelista entregada por Scaloni incluyó a 55 jugadores y funcionó como el filtro previo antes del armado final.

Cuáles son los partidos amistosos de Argentina antes del Mundial 2026

Una vez que los futbolistas concluyan sus compromisos de clubes, se reunirán en el predio de la AFA en Ezeiza para luego emprender el viaje rumbo a Kansas, ciudad donde Argentina instalará su búnker y base operativa. Antes del debut oficial, la Albiceleste disputará dos encuentros preparatorios en suelo norteamericano:

  • 6 de junio: Enfrentará a Honduras en el Kyle Field de Texas.

  • 9 de junio: Se medirá ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

Cuándo y contra quién debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

El estreno oficial del campeón del mundo ya cuenta con coordenadas e itinerario confirmado para los hinchas:

  • 16 de junio: Argentina debutará contra Argelia por la primera fecha del Grupo J en el estadio de los Kansas City Chiefs.

  • 22 de junio: El plantel viajará a Dallas para cruzarse ante Austria.

  • 27 de junio: Cerrará la primera etapa de la competencia en la misma ciudad frente a Jordania.

¿Qué sorpresas e invitados tuvo la prelista de 55 jugadores de Scaloni?

El proceso de recambio y evaluación dejó varios nombres llamativos sobre la mesa, especialmente ante la preocupación del DT por el estado físico de sus laterales. Entre las principales novedades de la nómina preliminar apareció Nicolás Capaldo, volante de Hamburgo SV, quien nunca había sido citado antes por Scaloni ni para amistosos ni para partidos oficiales. En una sintonía de recambio similar quedaron Zaid Romero (zaguero del Getafe) y Mateo Pellegrino (delantero del Parma).

La prelista también incluyó a Alejandro Garnacho, recientemente transferido a Chelsea y con pocos minutos en la Premier League, y a Matías Soulé, destacado por su actuación en la Roma. El caso más particular de la nómina fue el de Gianluca Prestianni, incluido pese a su sanción internacional por insultos homofóbicos a Vinicius en la Champions League, ganándose un lugar en la consideración tras sus últimas intervenciones en los amistosos ante Mauritania y Zambia.

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