El jugador 27 de Scaloni: quién podría ser el convocado sorpresa de la Selección Argentina para el Mundial 2026

¿Cuándo se sumará Santiago Beltrán a la Selección Argentina?

El cronograma del arquero está ligado a la definición del ámbito local. Beltrán afrontará la final que enfrentará a River contra Belgrano por el Torneo Apertura este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y luego quedará afectado a la Selección nacional.

La predisposición de su club es total, al punto de que Eduardo Coudet prescindiría de él para el último compromiso de River por Copa Sudamericana ante Blooming, pactado para el miércoles 27 de mayo en el Monumental, facilitando su inmediata incorporación bajo las órdenes de Scaloni.

Cuándo se presenta la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026

A diferencia de otras potencias internacionales como Francia o Brasil, el director técnico argentino optó por tomarse el mayor tiempo posible para definir el corte. La nómina de la Selección que defenderá el título ganado en Qatar 2022 debe quedar presentada a más tardar el sábado 30 de mayo.

Dos días después, el 2 de junio, el organismo internacional difundirá las listas oficiales de las 48 selecciones participantes. Cabe recordar que la prelista entregada por Scaloni incluyó a 55 jugadores y funcionó como el filtro previo antes del armado final.

Cuáles son los partidos amistosos de Argentina antes del Mundial 2026

Una vez que los futbolistas concluyan sus compromisos de clubes, se reunirán en el predio de la AFA en Ezeiza para luego emprender el viaje rumbo a Kansas, ciudad donde Argentina instalará su búnker y base operativa. Antes del debut oficial, la Albiceleste disputará dos encuentros preparatorios en suelo norteamericano:

6 de junio: Enfrentará a Honduras en el Kyle Field de Texas .

9 de junio: Se medirá ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

Cuándo y contra quién debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

El estreno oficial del campeón del mundo ya cuenta con coordenadas e itinerario confirmado para los hinchas:

16 de junio: Argentina debutará contra Argelia por la primera fecha del Grupo J en el estadio de los Kansas City Chiefs .

22 de junio: El plantel viajará a Dallas para cruzarse ante Austria .

27 de junio: Cerrará la primera etapa de la competencia en la misma ciudad frente a Jordania.

¿Qué sorpresas e invitados tuvo la prelista de 55 jugadores de Scaloni?

El proceso de recambio y evaluación dejó varios nombres llamativos sobre la mesa, especialmente ante la preocupación del DT por el estado físico de sus laterales. Entre las principales novedades de la nómina preliminar apareció Nicolás Capaldo, volante de Hamburgo SV, quien nunca había sido citado antes por Scaloni ni para amistosos ni para partidos oficiales. En una sintonía de recambio similar quedaron Zaid Romero (zaguero del Getafe) y Mateo Pellegrino (delantero del Parma).

La prelista también incluyó a Alejandro Garnacho, recientemente transferido a Chelsea y con pocos minutos en la Premier League, y a Matías Soulé, destacado por su actuación en la Roma. El caso más particular de la nómina fue el de Gianluca Prestianni, incluido pese a su sanción internacional por insultos homofóbicos a Vinicius en la Champions League, ganándose un lugar en la consideración tras sus últimas intervenciones en los amistosos ante Mauritania y Zambia.