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Martín Menem, sobre la interna en el Gobierno: "Yo no le mentí al Presidente"

El presidente de la Cámara de Diputados negó ser el dueño de la cuenta “Rufus”, apuntada por la tropa digital libertaria como origen de críticas internas contra el Gobierno. Aseguró que “las diferencias se resuelven en el vestuario”.

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Martín Menem, sobre la interna en el Gobierno: "Yo no le mentí al Presidente". (Foto: archivo)

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó ser el dueño de la cuenta de la red social X “Rufus”, desde donde se lanzaban críticas contra funcionarios del oficialismo. “Yo no le mentí al Presidente”, declaró tras ser acusado por la tropa digital que comanda el asesor Santiago Caputo de criticar desde ese perfil al gobierno de Javier Milei en varios posteos.

Leé también Milei negó una supuesta interna libertaria: "Es algo prefabricado para generar un problema"
El presidente negó la existencia de una crisis interna en el espacio libertario. (Foto; archivo)

Frente a las acusaciones, Menem negó rotundamente cualquier vínculo con la cuenta y aseguró que todo se trató de una maniobra malintencionada. “No solamente es una falsedad absoluta, sino que además vi circular estupideces, incluso imágenes hechas con inteligencia artificial”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

Luego apuntó directamente contra quienes instalaron la versión y defendió su vínculo con Milei. “No subestimen al Presidente. Si alguien pensara que yo le miento, no me hubiese dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados”, afirmó.

Según explicó, el problema surgió porque un colaborador suyo compartió un enlace de Instagram y luego "algún pícaro" utilizó ese link para vincularlo falsamente con la cuenta cuestionada.

Pese al fuerte cruce interno, Menem intentó bajarle el tono al conflicto y apeló a una metáfora futbolera para hablar de las tensiones dentro del oficialismo. “Cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro, cerrado. A cielo abierto, nada”, expresó.

El dirigente cercano a Karina Milei reconoció que en toda organización política existen diferencias, aunque remarcó que el objetivo debe ser mantener la unidad. “Después salimos y nos la pasamos entre nosotros, y queremos meterles goles a los de enfrente”, ironizó.

Incluso citó al ex entrenador Carlos Bilardo: “Nos damos la pelota entre los que tenemos la misma camiseta”.

Javier Milei respaldó a Martín Menem

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En medio de la polémica, el propio Javier Milei salió a respaldar públicamente al presidente de la Cámara baja y rechazó las acusaciones difundidas en redes. “Eso fue algo que le plantaron a Martín Menem, está prefabricado”, sostuvo el mandatario durante una entrevista en Neura.

Además, reveló que Menem ya había explicado lo ocurrido dentro del Gabinete y aseguró que existe un video realizado por Santiago Oría que demostraría cómo se armó la operación.

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