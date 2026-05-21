Martín Menem, sobre la interna en el Gobierno: "Yo no le mentí al Presidente"

Pese al fuerte cruce interno, Menem intentó bajarle el tono al conflicto y apeló a una metáfora futbolera para hablar de las tensiones dentro del oficialismo. “Cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro, cerrado. A cielo abierto, nada”, expresó.

El dirigente cercano a Karina Milei reconoció que en toda organización política existen diferencias, aunque remarcó que el objetivo debe ser mantener la unidad. “Después salimos y nos la pasamos entre nosotros, y queremos meterles goles a los de enfrente”, ironizó.

Incluso citó al ex entrenador Carlos Bilardo: “Nos damos la pelota entre los que tenemos la misma camiseta”.

Javier Milei respaldó a Martín Menem

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En medio de la polémica, el propio Javier Milei salió a respaldar públicamente al presidente de la Cámara baja y rechazó las acusaciones difundidas en redes. “Eso fue algo que le plantaron a Martín Menem, está prefabricado”, sostuvo el mandatario durante una entrevista en Neura.

Además, reveló que Menem ya había explicado lo ocurrido dentro del Gabinete y aseguró que existe un video realizado por Santiago Oría que demostraría cómo se armó la operación.