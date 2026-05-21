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Gran Hermano: Manuel se enteró de un importante dato sobre Lola y vivieron un momento apasionado

El regreso de Lola a Gran Hermano revolucionó todo y, tras una conversación clave con Manuel Ibero, la pareja volvió a acercarse con un apasionado momento que no pasó desapercibido. Mirá.

21 may 2026, 11:54
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Gran Hermano: Manuel se enteró de un importante dato sobre Lola y vivieron un momento apasionado

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Después de más de un mes alejada de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Lola Tomaszeuski volvió al reality gracias al repechaje y su ingreso revolucionó por completo a Manuel Ibero, quien no pudo ocultar la emoción al reencontrarse con ella frente a todos sus compañeros.

La llegada de la participante estuvo marcada por un clima de pura sensibilidad y alegría. Apenas la vio cruzar la puerta, Manu corrió a abrazarla y dejó en claro cuánto la había extrañado durante estas semanas separados dentro del juego. Te extrañé todos los días. Gracias por volver. Te juro que estoy muy feliz. Qué lindo verte”, le dijo él al oído, completamente movilizado y sin borrar la sonrisa de su rostro.

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Por su parte, Lola también se mostró profundamente emocionada con el reencuentro y respondió con palabras cargadas de sentimiento. “Te extrañé mucho. Te lo prometí, que iba a volver. No lo puedo creer. ¡Qué locura! Te extrañé muchísimo”, expresó la influencer mientras se fundían en un abrazo que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala.

Sin embargo, la historia entre ambos no terminó ahí. Con el correr de las horas y ya instalados nuevamente en la convivencia diaria, el vínculo entre los participantes fue tomando todavía más intensidad. En medio de charlas, miradas cómplices y gestos de cercanía permanentes, Manuel advirtió un detalle que no pasó inadvertido para él: Lola ya no llevaba puesto el anillo que le había obsequiado su novio antes de entrar al programa.

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Cabe recordar que, tras abandonar el reality semanas atrás, la joven terminó su relación sentimental luego de enterarse de presuntas infidelidades por parte de su pareja. Además, durante su estadía en el programa, el acercamiento con Ibero ya había despertado rumores de romance entre los fanáticos.

Finalmente, la tensión acumulada explotó durante la madrugada. Luego de varios momentos de complicidad y acercamientos cada vez más evidentes, Manuel y Lola terminaron besándose apasionadamente en la galería del jardín, una escena que quedó registrada por una de las cientos de cámaras de la casa.

Como era de esperarse, el video del apasionado momento no tardó en hacerse viral en redes sociales. Allí, los seguidores de la pareja celebraron el esperado acercamiento y manifestaron su felicidad por ver a ambos entregados al amor dentro de Gran Hermano Generación Dorada.

Lola y MAnuel Ibero a los besos - GH

Cómo fue el reencuentro de Manuel Ibero con Lola tras su reingreso a Gran Hermano

La vuelta de Lola Tomaszeuski a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) generó un verdadero sacudón dentro del reality y uno de los más impactados fue, sin dudas, Manuel Ibero, quien dejó al descubierto toda su emoción al verla nuevamente después de varias semanas alejados por el juego.

La participante regresó al programa gracias al repechaje luego de permanecer más de un mes fuera de competencia y rápidamente se convirtió en una de las protagonistas absolutas de la gala. Apenas atravesó la puerta de ingreso, todas las miradas se posaron en la reacción del ex de Zoe Bogach, que no pudo disimular la felicidad por el esperado reencuentro.

El momento entre ambos estuvo atravesado por una fuerte carga emocional desde el inicio. Ni bien quedaron frente a frente, se abrazaron con intensidad, intercambiaron un beso en la mejilla y permanecieron muy cerca uno del otro mientras la casa celebraba también las entradas de Yipio, Brian Sarmiento, Andrea del Boca y otras figuras que se incorporaron al ciclo.

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Completamente movilizado por la situación, Manuel le dedicó unas palabras a Lola que reflejaron lo mucho que sintió su ausencia durante este tiempo. “Te extrañé todos los días. Gracias por volver. Te juro que estoy muy feliz. Qué lindo verte”, expresó visiblemente emocionado y sin dejar de sonreír, dejando en evidencia la conexión especial que nació entre ellos dentro de la casa.

Por su parte, Lola tampoco ocultó lo que le provocó volver a encontrarse con él y respondió con la misma intensidad. “Te extrañé mucho. Te lo prometí, que iba a volver. No lo puedo creer. ¡Qué locura! Te extrañé muchísimo”, aseguró apenas logró acercarse nuevamente al participante.

De esta manera, la joven regresó al reality atravesando una etapa diferente en lo personal. Tras su reciente separación de quien era su pareja, luego de que él le le fuera infiel en distintas oportunidades, Lola volvió decidida a reencontrarse con esa historia que había quedado inconclusa con Manuel durante su paso anterior por la casa más famosa del país.

Lola y Manuel ibero GH

     

 

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