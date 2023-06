Juan Grabois desafió a Sergio Massa en la interna de Unión por la Patria: "Plata y miedo no tenemos"

El dirigente social también confesó que "nosotros no buscamos esto", en referencia a que el viernes por la tarde había anunciado la declinación de su candidatura en apoyo a la de Edaurdo "Wado" de Pedro, pero que con la decisión de último momento de lanzar la fórmula Massa-Rossi, volvió a subirse a la contienda electoral.

Juan Grabois: "Empieza un partido con la cancha inclinada"

En este contexto, Grabois anticipó que ahora "empieza un partido con la cancha inclinada", ya que su rival en las PASO "tiene recursos y medios infinitamente superiores".

"Nosotros no gozamos de la simpatía de círculos rojos ni poderes externos. Fácil no va a ser. Pero quién dice… no siempre gana Goliat ¿Se acuerdan de esa historia? Con una gomera como la que usan los pibes para jugar, el joven campesino y poeta le ganó al gigante. ¿Cuál es la honda, la gomera nuestra? La coherencia, las convicciones, el coraje, la creatividad, los valores éticos y la fuerza de la militancia", afirmó.

"Si la realidad definiera las líneas editoriales, la opinión publicada dejaría de ningunear nuestra opción política, pero a las líneas editoriales las definen otros factores. Plata y miedo no tenemos. La plata se devalúa y el miedo es una derrota anticipada. Vamos a afrontar estas semanas explicando en cada rincón del país nuestro proyecto de nación y nuestras prioridades, confrontando con el proyecto inhumano de Larreta, Morales, Bullrich y Milei. Luego que hablen las urnas", manifestó Grabois en su cuenta de Twitter.