Juan Grabois no tuvo piedad en calificar a Alberto Fernández: "Está en un cumple"

Juan Grabois y su reclamo por el Salario Básico Universal

Embed

Asimismo, Grabois reconoció que tendría la misma actitud si Cristina Kirchner fuese presidenta: "Cuando ella era presidenta protestábamos y eso que había 25% de pobreza y ahora estamos en el 40% y protestábamos y protestábamos. De hecho los sindicatos protestaban por los impuestos a las ganancias y ahora hay gente que está por debajo de la línea de pobreza aunque tenga sueldos en blanco. La contradicción principal es hoy el plato de comida de la gente".

El dirigente social reclama la creación de un salario básico universal de $15.000, equivalente a la canasta básica alimentaria individual, para más de siete millones de personas sin ingreso fijo. "Si tienen una propuesta que resuelva alguno de los problemas que hay sería genial, pero no hay ninguna", planteó.

Juan Grabois y su mirada de Silvina Batakis

juan-grabois-salario-basico-universal-cerruti.jpg Juan Grabois explotó contra las medidas del Gobierno. (Foto: Télam).

Al ser consultado sobre su mirada de la ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo: "No nos interesa que nos reciba nadie. Saben perfectamente que no somos gente que quiere jorobar a nadie, queremos que se tomen las medidas. Es mentira que no hay plata, el tema es que la plata la tiene un grupito".

Y advirtió sobre la situación de emergencia que viven: "Estamos pensando en reforzar los ingresos de los trabajadores informales que requiere una intervención política del Estado. No tengo que reunirnos con nadie, estamos esperando una medida. Vamos a seguir luchando cuando la pobreza llega a estos niveles superiores al 40%. Lo hemos hecho con todos los gobiernos".