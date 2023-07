Juan Grabois reveló cuánto dinero gasta su familia al mes: "No hice voto de pobreza"

“Me gusta la simplicidad, que no es lo mismo que vivir sin comer, no he hecho votos de pobreza, pero me gusta. Que el lujo es vulgaridad lo tengo muy presente”, sumó haciendo referencia a la famosa frase de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Al escuchar la cifra, que sorprende dada la cantidad de integrantes de la familia (5), la periodista le consultó a qué destinaba sus ingresos, por ejemplo cómo hacía para comprarse ropa o si tenía movilidad propia, y Grabois aclaró sus dudas.

Embed

“Nunca me compré ropa porque siempre tuve alguien que me la regaló”, dijo entre risas y al ser consultado por la indumentaria que llevaba puesta, aclaró que la campera era "regalo de una compañera” y las "zapatillas me las regaló mi mamá, el jean no sé quién me lo regaló”, sostuvo y aclaró "a una casa de ropa, a comprar, no fui nunca”.

Sobre el auto que conduce, reveló que tiene "un Escort 2001" que "se rompió hace poquito” y a la entrevista "lo llevó una compañera".

Además de hablar de sus finanzas, Grabois se definió como un "cinéfilo empedernido", amante de series como Game of Thrones, y otras de suspenso y crimen. "Hice un posgrado en psicología criminal, como paradigma científico para interpretar la política tenés que estudiar eso”, dijo.

Sobre si ahorra en dólares, aseguró que “no y prácticamente no ahorro nada en este momento, debo estar muy en cero”.

La relación de Juan Grabois con Cristina Kirchner

En otro tramo de la entrevista, el referente social fue consultado sobre su relación con Cristina Kirchner. “¿Con Cristina te hablás?”, quiso saber la periodista y el respondió, escuetamente y sin dar detalles: “Sí, ella es una de las 30 personas que tiene mi número”.

Finalmente, fue consultado sobre qué haría en caso de que gane Sergio Massa. “¿Te sumarías a su núcleo más cercano?”, le preguntó Pistiner en República Z y él no lo dudó.

“No, no voy a ser ministro de Massa, hay una característica básica de toda persona que digo lo que pienso y hago lo que digo y, si yo gano, quiero que mi rival acompañe como corresponde a una coalición: si pierdo voy a tratar de acompañar para que nuestros principios sociales estén dentro del programa de Gobierno”, cerró el dirigente.