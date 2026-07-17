En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Karina Milei
Selección Argentina
Mundial 2026

Karina Milei prepara el operativo para recibir a la Selección: dudas sobre si un representante del Gobierno viajará a la final

La Casa Militar junto con los ministros de Seguridad nacional y de CABA, mantienen reuniones para definir el operativo que recibirá el lunes a la Scaloneta. Trump y los reyes de España ya confirmaron que asistirán a la final del Mundial el domingo.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Banner Seguinos en google DESK
Javier y Karina Milei ordenaron preparar el operativo de Seguridad para que la Selección festeje a su regreso en Casa Rosada

Javier y Karina Milei ordenaron preparar el operativo de Seguridad para que la Selección festeje a su regreso en Casa Rosada, pero esperan una definición de los jugadores. Foto: Archivo.

La Casa Militar -el organismo militar encargado de la Seguridad de Presidencia- que depende de la secretaria General del Gobierno, Karina Milei- junto con los ministros de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, y de CABA, Horacio Giménez, "mantienen reuniones" para definir el operativo que recibirá el lunes a la Selección Argentina en Buenos Aires.

Leé también Con la mirada puesta en las elecciones 2027 en la Ciudad, Karina Milei recibió a legisladores porteños de LLA
KArina Milei encabezó una cumbre en Casa Rosada con legisladores porteños de LLA. Foto: Prensa Presidencia.

El presidente Javier Milei ratificó que no viajará a Estados Unidos a presenciar el partido de la final del Mundial 2026, y confirmó la invitación a la Selección para que celebre junto a los argentinos desde el balcón de la Casa Rosada. Prometió dejarla "vacía de políticos y dirigentes" para que no se politicen los festejos, cualquiera sea el resultado del domingo 19 de julio.

Sin embargo, en el Gobierno admiten que todo el mecanismo que se pondrá en marcha entre el domingo y el lunes dependerá de la decisión que tomen los jugadores.

Tras salir campeones en el mundial 2022, habían sido invitados por el ex presidente Alberto Fernández, pero no aceptaron la invitación para evitar el uso político de la Selección y del festejo. Sin embargo, debido a la gran cantidad de manifestantes concentrados en la Avenida 9 de julio y la autopista 25 de mayo -con más de 5 millones de argentinos que colmaron las calles- los jugadores terminaron saludando desde el micro y, después, sobrevolaron la multitud en helicóptero.

Fuentes oficiales confirmaron a A24.com que "se evalúan distintas alternativas en el operativo de seguridad" que rodeará los aeropuertos, autopistas, la Plaza de Mayo y la Avenida 9 de julio, donde se suelen concentrar hinchas de la Selección, a la espera de la decisión que tome el equipo liderado por Lionel Messi y Scaloni.

El presidente Milei fue el primero en confirmar en declaraciones radiales esta semana que su hermana y secretaria general de Presidencia, a cargo de la custodia de Casa Militar, “diseñó todos los dispositivos para que nadie esté en la Casa Rosada” el día en que los jugadores retornen al país.

Milei dijo que, independientemente del resultado del domingo, "Casa Militar ya tiene armado el operativo, por si quisieran usarlo, para que ellos puedan estar solos en la Casa de Gobierno y que nadie se meta. Eso está a disposición, yo lo he manifestado".

Quién representará a Milei en el partido de la final en EE.UU.

Cerca del Presidente evaluaban además en estas horas, quién será el representante que encabezará la comitiva oficial del Gobierno para presenciar junto al resto de las autoridades que estarán presentes en el estadio durante el partido final del mundial 2026, prevista para este domingo a las 16 hs en Nueva York.

Desde el entorno de Karina Milei expresaron que hay dudas sobre si alguien del gobierno va a viajar para presenciar la final, ya que no sería obligatorio y evaluaban lo que diga el reglamento de la FIFA, como organizadora del evento.

Milei ya desistió de viajar, y entre los nombres más mencionados para representarlo formalmente, se mencionaban al canciller Pablo Quirno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El embajador argentino en Nueva York, Alejandro Oxenford, podría ser la alternativa para representar al Gobierno en el palco de autoridades, en el caso de que Milei decida que nadie viaje desde Buenos Aires, como ya sucedió en la anterior final de Qatar 2022, en la que Argentina se consagró Campeón mundial por tercera vez en la historia.

En la final de Qatar 2022 Alberto Fernández decidió no asistir y la representación protocolar del Estado argentino en el palco del estadio Lusail quedó a cargo del entonces embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri tampoco asistió a la final de ningún Mundial durante su mandato presidencial (2015-2019), auqnue sí estuvo presente en el estadio Lusail como invitado oficial de la FIFA durante la final entre Argentina y Francia en Qatar 2022.

Como en toda final mundial organizado por la FIFA, el presidente del país anfitrión, en este caso Donald Trump, encabezará la ceremonia de cierre de los festejos y entrega de la Copa del Mundial y medallas a los equipos que resulte campeón y subcampeón en este histórico duelo que definirán el domingo Argentina y España.

También confirmaron su asistencia la familia real española, encabezada por el rey Felipe VI y la reina Letizia, junto a sus hijas.

El gobierno analiza decretar asueto o feriado el lunes

En los despachos principales de la Casa Rosada también analizan como parte del operativo de seguridad en el caso de que llegara a resultar campeona por cuarta vez en un mundial la Selección argentina, decretar el día lunes asueto administrativo o feriado nacional.

Sin embargo, fuentes oficiales aclararon que todo dependerá tanto del resultado del partido como de lo que haga la selección al regresar a Buenos Aires.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Karina Milei Selección Argentina Seguridad
Notas relacionadas
Milei aseguró que será reelecto: "Voy a tener cuatro años más" y defendió la inviolabilidad de la propiedad privada
Javier Milei participó del acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Karina Milei volvió a reunir a la mesa política para definir la estrategia legislativa y la visita del FMI

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar