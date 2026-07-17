Chau olor a humedad: el sencillo truco casero para mantener las toallas siempre frescas

El olor a humedad en las toallas es un problema frecuente en muchos hogares. Aunque se laven con regularidad, el uso frecuente y la retención de agua en las fibras pueden favorecer la aparición de bacterias y generar ese aroma desagradable.
Un sencillo método casero permite mantener las toallas con una sensación de frescura por más tiempo y evitar la aparición de malos olores con una preparación fácil de realizar.
Un sencillo truco casero permite mantener las toallas con una sensación de frescura por más tiempo y evitar la aparición de malos olores con una preparación fácil de realizar.
El olor a humedad en las toallas es un problema frecuente en muchos hogares. Aunque se laven con regularidad, el uso frecuente y la retención de agua en las fibras pueden favorecer la aparición de bacterias y generar ese aroma desagradable.
Para combatir este inconveniente, el ingeniero químico Diego Fernández, en su canal de YouTube, Renovando con Ideas" compartió un truco casero que se prepara en pocos minutos con ingredientes fáciles de conseguir. La mezcla se aplica con un atomizador y permite conservar una sensación de limpieza y frescura entre los lavados.
Para elaborar esta preparación se necesita una botella con atomizador y los siguientes ingredientes:
La preparación y el uso de este refrescante no llevan más que unos pocos minutos:
La combinación de alcohol, agua y aceites esenciales ayuda a disminuir el crecimiento de bacterias en las fibras del tejido, uno de los factores que favorecen la aparición de malos olores.
Además de aportar una fragancia agradable, esta preparación permite que las toallas mantengan una sensación de limpieza y frescura durante más tiempo entre un lavado y otro, especialmente cuando se las deja secar correctamente después de cada uso.