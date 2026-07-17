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Chau olor a humedad: el sencillo truco casero para mantener las toallas siempre frescas

Un sencillo método casero permite mantener las toallas con una sensación de frescura por más tiempo y evitar la aparición de malos olores con una preparación fácil de realizar.

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Un sencillo truco casero permite mantener las toallas con una sensación de frescura por más tiempo y evitar la aparición de malos olores con una preparación fácil de realizar.

Un sencillo truco casero permite mantener las toallas con una sensación de frescura por más tiempo y evitar la aparición de malos olores con una preparación fácil de realizar.

El olor a humedad en las toallas es un problema frecuente en muchos hogares. Aunque se laven con regularidad, el uso frecuente y la retención de agua en las fibras pueden favorecer la aparición de bacterias y generar ese aroma desagradable.

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Para combatir este inconveniente, el ingeniero químico Diego Fernández, en su canal de YouTube, Renovando con Ideas" compartió un truco casero que se prepara en pocos minutos con ingredientes fáciles de conseguir. La mezcla se aplica con un atomizador y permite conservar una sensación de limpieza y frescura entre los lavados.

Qué ingredientes se necesitan para el refrescante casero de las toallas

Para elaborar esta preparación se necesita una botella con atomizador y los siguientes ingredientes:

  • 50 ml de alcohol.
  • 20 gotas de aceite esencial, preferentemente de eucalipto, romero o árbol de té por sus propiedades.
  • 100 ml de agua, de preferencia filtrada o embotellada.

Cómo hacer el truco casero en las toallas

La preparación y el uso de este refrescante no llevan más que unos pocos minutos:

  • Mezclar los ingredientes: colocar el alcohol, el agua y el aceite esencial dentro del atomizador. Antes de cada aplicación, agitar bien el envase para integrar correctamente todos los componentes.
  • Rociar la toalla: una vez utilizada, extender la toalla y aplicar la preparación por ambos lados.
  • Repetir el procedimiento: se recomienda realizar este proceso después de cada uso para mantener una mayor sensación de frescura.

Por qué este truco ayuda a eliminar el olor a humedad de las toallas

La combinación de alcohol, agua y aceites esenciales ayuda a disminuir el crecimiento de bacterias en las fibras del tejido, uno de los factores que favorecen la aparición de malos olores.

Además de aportar una fragancia agradable, esta preparación permite que las toallas mantengan una sensación de limpieza y frescura durante más tiempo entre un lavado y otro, especialmente cuando se las deja secar correctamente después de cada uso.

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