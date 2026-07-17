Chau olor a humedad: el sencillo truco casero para mantener las toallas siempre frescas

La preparación y el uso de este refrescante no llevan más que unos pocos minutos:

Mezclar los ingredientes: colocar el alcohol, el agua y el aceite esencial dentro del atomizador. Antes de cada aplicación, agitar bien el envase para integrar correctamente todos los componentes.

Rociar la toalla: una vez utilizada, extender la toalla y aplicar la preparación por ambos lados.

Repetir el procedimiento: se recomienda realizar este proceso después de cada uso para mantener una mayor sensación de frescura.

Por qué este truco ayuda a eliminar el olor a humedad de las toallas

La combinación de alcohol, agua y aceites esenciales ayuda a disminuir el crecimiento de bacterias en las fibras del tejido, uno de los factores que favorecen la aparición de malos olores.

Además de aportar una fragancia agradable, esta preparación permite que las toallas mantengan una sensación de limpieza y frescura durante más tiempo entre un lavado y otro, especialmente cuando se las deja secar correctamente después de cada uso.