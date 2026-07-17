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El PRO le confirmó a Santilli que va a respaldar las reformas al BCRA que enviará Milei al Congreso

Los jefes de bloques del PRO en la cámara de Diputados y en el Senado, Cristian Ritondo y Martín Goerling, acordaron con el jefe de Gabinete el apoyo a la reforma de la Caarta Orgánica del BCRA y el shutdown, entre otros proyectos que el Gobierno espera sancionar antes de fin de este año.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Diego Santilli recibió a los jefes de bloques del PRO en Diputados

Diego Santilli recibió a los jefes de bloques del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y en el Senado, Martín Goerling. Foto: Casa Rosada

Los jefes de bloques del PRO en la cámara de Diputados y en el Senado, Cristian Ritondo y Martín Goerling, acordaron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el apoyo a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el shutdown, entre otros proyectos que el Gobierno enviará al Congreso y espera sancionar con ayuda de aliados en el próximo mes de septiembre en el Congreso.

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El FMI y un nuevo elogio para la Argentina. (foto: Archivo)

Ritondo y Goerling expresaron su apoyo a la iniciativa para "blindar" el equilibrio fiscal commo eje del plan económico de Milei, durante un encuentro que mantuvieron el jueves por la tarde en el despacho del jefe de Gabinete y todavía afiliado al PRO, Diego Santilli.

Del encuentro, según se informó oficialmente, también participó otro de los principales referentes del gobierno que responde a Karina Milei, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem.

Según informaron fuentes cercanas a Ritondo consultadas por A24.com, "los presentes destacaron la importancia del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, al considerarlo una herramienta clave para consolidar el proceso de ordenamiento macroeconómico".

Durante el encuentro analizaron la agenda parlamentaria que el Gobierno nacional impulsa en el Congreso y distintas iniciativas de gestión para la provincia de Misiones.

El acuerdo fue confirmado indirectamente por el propio jefe del bloque de Diputados del PRO, en un mensaje en redes sociales. "En Casa Rosada, junto a Diego Santilli, Martín Goerling y Lule Menem, analizamos la agenda parlamentaria y los desafíos que tenemos por delante", afirmó Ritondo.

Y agregó que "en el PRO tenemos una convicción clara: hay que blindar el cambio con leyes, instituciones fuertes y acuerdos que le den previsibilidad a la Argentina".

En ese marco, Ritondo reveló que con el Gobierno desde los bloques del partido liderado por Mauricio Macri, "seguimos trabajando con responsabilidad para impulsar las reformas que consoliden el orden económico y construyan un país con más desarrollo, inversión y oportunidades".

El encuentro marca de esta manera, un nuevo gesto de acercamiento entre el Gobierno de Milei y el PRO, luego de casi 2 años de relación zigzagueante, por cruces y críticas mutuas entre el entorno del presidente y el ex presidente Macri.

El acercamiento entre ambos sectores se reflejó por otro lado durante el saludo afectuoso que le ofreció el presidente Milei al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el Tedeum del 9 de julio realizado en la Catedral metropolitana, a diferencia de años anteriores en los que en medio de las disputas electorales, ni siquiera lo había saludado.

En tanto, esta misma semana, el ex presidente Mauricio Macri envió otro gesto de distención política cuando elogió la decisión de Milei de invitaar a los jugadores de la Selección Argentina de fútbol a festejar con la sociedad desde los balcones de "la Casa Rosada vacía de funcionarios y dirigentes políticos", para evitar el uso político del evento deportivo que tiene alto impacto en la opinión pública.

Mientras el Gobierno y todos los partidos ya empiezan a pensar en la estrategia electoral para el próximo año, Macri destacó que "lo bueno es que el Presidente dijo que (en ese caso) dejaría vacía la Casa Rosada, como un espacio donde "ni siquiera él estaría".

“Si quieren (los jugadores de la Selección y el DT, Lionel Scaloni) pueden ir, no es lo mismo que tal vez quería hacer el kirchnerismo después de Qatar, en 2022, usar el Mundial para hacer política", dijo Macri el martes en declaraciones a Radio La Red, y agregó: “Estaría lindo que fueran a festejar a algún lugar donde la gente pudiera agradecerles”.

Las reformas que impulsa Milei para el BCRA y el Shutdown para "blindar" el plan económico

La iniciativa para reformar el BCRA y un proyecto paralelo para prohibir la emisión monetaria que incluirían una reforma al código penal, están en borrador y "la idea es que sea un proyecto de ley asociado a la reforma de la carta orgánica del BCRA", confirmó a A24.com una alta fuente de la Casa Rosada.

El Gobierno tiene previsto enviar el paquete de leyes en las próximas semanas a la Cámara de Diputados, después de que el presidente Milei haga una exposición pública de los proyectos que son elaborados en el BCRA, y los ministerios de Economía y Desregulación del Estado.

El anuncio de las reformas al BCRA lo anticipó el propio Presidente la semana pasada durante una cumbre en Casa Rosada con todos los diputados y senadores de La Libertad Avanza, y ahora Santilli, Patricia Bullrich y Martín y Lule Menem, lo hacen con los bloques de legisladores aliados en busca de consensos.

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